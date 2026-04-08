BBB 26: Discurso de Tadeu na eliminação de Samira entrega informação inédita

Tadeu Schmidt surpreendeu o público e os brothers no discurso de eliminação de Samira, na noite desta terça-feira (7), no BBB 26. O apresentador dispensou de cara Marciele, afirmando que a manauara está no top 7 do programa.

Em seguida, ele revelou que a disputa entre Jordana e Samira foi a mais acirrada da temporada, com as duas trocando de posição para sair ao longo da votação.

Na sequência, Tadeu revelou que a diferença final dos votos entre elas foi bastante pequena, e que ninguém na casa e entre o público seria capaz de dizer quem seria a eliminada.

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A gaúcha acabou saindo após ter recebido 51,24% da média de votos, enquanto Jordana recebeu 47,67%. Por sua vez, Marciele registrou somente 1,09% dos votos.

VEJA DISCURSO COMPLETO:

"Vamos lá, quando eu terminar seremos sete. E eu começo pedindo licença a Marciele, você não se incomoda, não, né? Você já está no Top 7.

Eu peço licença porque a gente precisa focar nessas duas outras moças que protagonizaram a votação mais acirrada da temporada, com alternâncias. Ora era uma que estava saindo, ora era outra que estava saindo... Com a diferença tão pequena, ninguém de vocês conseguem dizer quem sai hoje. Ninguém aqui fora conseguem dizer

Para os mais apressados, que gostam de spoiler, eu deixo uma dica: uma frase de Frank Slade. Ele disse: 'No tango não há erros, não como na vida. É simples: se você errar, apenas continuem dançando'.

Samira e Jordana ensaiaram um tango trágico logo no início da temporada. Vestidas para a Festa, encostaram seus corpos como uma dupla de dançarinas, mas aquilo não era dança, era um duelo, uma coreografia atrapalhada que chegou a um passo da expulsão.

Jordana e Samira, se não firmaram uma rivalidade permanente e marcante, por outro lado tiveram algumas das altercações mais acaloradas da temporada. E agora o embate final".