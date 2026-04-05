"Jeito angelical, mas é nota de três reais", diz Marciele sobre Samira; veja conflitos entre sisters
Reality teve diversos conflitos ao longo do dia e na festa de sábado (4).
Durante o sábado (4), vários conflitos foram intensificados no Big Brother Brasil 26, principalmente entre Jordana, Marciele, Gabriela e a líder Samira. Para começar, Jordana e Gabriela, ex-aliadas no Big Brother Brasil 26, protagonizaram uma briga com direito a gritos e deboche.
A desavença começou quando Jordana deu o castigo do monstro para Gabi, alegando que a paulista se aproveitou do seu grupo ao longo do programa, e agora está se distanciando.
As duas voltaram ao assunto na tarde de sábado, e Gabriela citou que Jordana não ficou do seu lado no conflito que ela teve com Jonas.
"Ele começou a gritar depois que você começou a gritar. Eu respeito a sua chateação, mas eu não vou deixar de pensar o que eu penso. Você está voltando em um assunto que não tem a ver comigo", disse Jordana.
"Sustenta o que você fala! Você falou que eu fiquei no jogo escondida, atrás do jogo, sendo que você está errada", rebateu Gabriela.
A TRETA NÃO PARA!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥— Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2026
Jordana: "É SHOW"
Gabriela: "CÊ QUER QUE EU CHORO?"
Jordana: "ARREGACEI!"
Jordana: "AS SUAS BRIGAS SÃO PERFORMÁTICAS"
Gabriela: "OLHA AS MÁSCARAS CAINDO" #BBB26
Jordana disse ainda que Gabriela tem brigas 'performáticas' e que não concorda com a atitude da sister.
A estudante de psicologia afirmou que a 'máscara' de Jordana está caindo. "Ela é diretora da novela, sabe quando a pessoa está chorando, quando está rindo... Eu sou atriz", disse Gabi.
TRETAAAAAAAAAAA! 🔥🔥🔥 JORDANA E GABRIELA GRITAM UMA COM A OUTRA 🔥🔥🔥🔥 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/VklWuU11P1— Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2026
"Eu não sou diretora de novela e nem de reality show. Mas eu sou a diretora do meu pensamento, da minha cabeça e da minha vida! E da minha vida, eu acredito no que eu quiser", respondeu a advogada.
SISTERS DO QUARTO VOAR BRIGAM COM SAMIRA
As sisters do Quarto Voar também se desentenderam com a líder da semana, Samira.
Gabriela e Samira estavam tentando se resolver, após desentendimento sobre o discurso de Samira na indicação ao Paredão. Jordana e Marciele ouviram a conversa e entraram no assunto após discordâncias com a líder.
"Eu espero que não esqueça o que ela falou", disse Marciele a Gabriela.
"O que que eu falei?", questiona Samira. "Que era para testar se uma amiga iria falar para outra amiga. Não esquece de pensar nisso. O resto pode viver sua vida normal com Samira", afirma a cunhã.
TENSO! O papo segue entre Samira e Marciele. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Jpjg4V3DnO— Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2026
"Ela tem esse jeito angelical, mas ela é nota de três reais", continuou Marciele. A dançarina afirmou que Samira é falsa, frouxa e sem personalidade.
"Já me chamou de genérica, agora vai falar que eu não sou mulher", reclamou a gaúcha. A líder tentou explicar os motivos de ter indicado Marciele ao Paredão, e foi cortada por Jordana ao começar a chorar.
Samira começa a chorar e sai de conversa com Marciele, Jordana e Gabriela. #FestaBBB #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/HdT1ihYov1— Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2026
"Ai vai chorar? Partiu meu coraçãozinho. Sustenta", ironizou a advogada. Samira então se retirou da conversa e foi desabafar com seus aliados.