Decisão de Jordana no Castigo do Monstro provoca briga intensa com Gabriela no BBB 26

Após vencer a Prova do Anjo no BBB 26, na tarde desta sexta-feira (3), Jordana escolheu Gabriela para cumprir o Castigo do Monstro e acabou protagonizando uma discussão acalorada com a sister. O momento teve gritos proferidos dos dois lados.

Ao justificar a escolha de quem deveria cumprir o Castigo do Monstro, Jordana afirmou que seguiu o coração e que ele “estava bem chateado lá dentro”.

Segundo ela, um dos fatores foi o fato de Gabriela ainda não ter enfrentado o castigo. A participante também revelou estar incomodada não só com Gabriela, mas também com Samira, que igualmente poderia ter sido escolhida.

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“São duas pessoas (Samira e Gabriela) que eu poderia colocar, e acho válido que passem por essa experiência”, explicou. Em seguida, completou: “Tenho meus motivos e não precisam ser falados agora”.

A reação de Gabriela foi imediata. Aos gritos, ela acusou Jordana de agir por estratégia: “Você é tão cara de pau que me deu o Monstro porque eu não quis somar voto!”. Sem recuar, Jordana rebateu: “Eu não quero conversar com você! Vai ‘florescer’ a casa”, disse, fazendo referência ao castigo.

A discussão continuou, e Jordana disparou novas críticas, chamando Gabriela de “arregona” e “frouxa”, além de acusá-la de ter se escondido no jogo ao se aproximar de Ana Paula para evitar votos. “Quero ver você ser enxotada por eles no Paredão”, completou.

Nesta semana, o Castigo do Monstro tem como tema “Jardim”. Ao ler as instruções, Jordana explicou: “O castigo será bem florido. Quando a música tocar, o Monstro vai receber um cartão com a ordem das flores que deverá plantar nos vasos da área externa da casa”.

Veja como foi a Prova do Anjo

Na primeira etapa, os competidores tiveram que atravessar portas, e apenas uma eliminava o jogador: a porta 2.

Na segunda etapa, eles precisaram encontrar cartões dentro de um tanque; os cartões de 1 a 6 classificavam, enquanto o cartão 7 eliminava. Além disso, os cartões 1, 2 e 6 tinham números dourados, que davam o direito de trocar de posição na fase seguinte.

Em seguida, cada participante puxou a corda de um barril suspenso; os barris 1, 4 e 5 permitiram avançar, enquanto os demais eliminaram jogadores. Por fim, os três competidores restantes escolheram porta-copos, e apenas um garantiu a vitória, sendo o porta-copos de número 9 o vencedor.

Confira o desempenho de cada participante: