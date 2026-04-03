Veja quem é o monstro do BBB 26 nesta semana

Gabriela foi a escolhida por Jordana, Anjo da semana, para o Castigo do Monstro em desta semana no BBB 26.

A definição ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (27), logo após Jordana vencer a disputa pelo colar e acabar como a imunizada da semana.

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O nome do castigo do Monstro da semana é "Vamos florescer". A explicação foi lida pelo Anjo.

As instruções apontaram que quando tocar a música, o monstro deverá plantar algumas flores na área externa da casa. Gabriela perdeu 300 estalecas.