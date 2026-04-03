Veja quem é o monstro do BBB 26 nesta semana
A participante perde 300 estalecas e terá de cumprir o castigo toda vez que o sinal sonoro tocar.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:24)
Gabriela foi a escolhida por Jordana, Anjo da semana, para o Castigo do Monstro em desta semana no BBB 26.
A definição ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (27), logo após Jordana vencer a disputa pelo colar e acabar como a imunizada da semana.
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O nome do castigo do Monstro da semana é "Vamos florescer". A explicação foi lida pelo Anjo.
As instruções apontaram que quando tocar a música, o monstro deverá plantar algumas flores na área externa da casa. Gabriela perdeu 300 estalecas.
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