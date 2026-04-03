Acompanhe a prova do anjo do BBB 26 ao vivo nessa sexta (3/4)

Na tarde desta sexta-feira (3), os participantes do Big Brother Brasil 26 disputam a Prova do Anjo. Desta vez, o Anjo será autoimune.

Na primeira etapa, os competidores terão que atravessar por portas. Apenas uma não dará passagem, eliminando um jogador. A porta que não permitirá a passagem será a seguinte: porta 2. Juliano foi eliminado nessa fase por ter escolhido essa porta.

Na segunda etapa, os competidores terão que encontrar cartões em um tanque com comando de posições da próxima etapa. Um jogador será eliminado. Os cartões que escondem os números de 1 a 6 classificam. O sétimo cartão eliminava, Leandro o tirou e com isso deixou a prova.

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Os cartões 1, 2 e 6 têm números dourados, que dão o direito ao brother de trocar de posição na fase seguinte. Chaiany, Jornada e Gabriela tiraram esses cartões.

Em seguida, cada um vai puxar uma corda de um barril suspenso. Três barris permitem avançar para a próxima fase e três eliminam jogadores. Confira os barris que permitem avançar de fase: 1, 4 e 5. Nessa fase, Chaiany, Milena e Gabriela foram eliminadas.

Por fim, as 3 jogadores - Ana Paula, Jordana e Marciele - que restaram escolheram porta-copos pra tentar acionar um sistema. Somente um porta-copos, o 9, dava a vitória para o Anjo da Semana. Jornada escolheu e se tornou Anjo.

Imunidade e paredão

Com a vitória, o Anjo estará imune na formação do Paredão, que deve ocorrer ainda nesta sexta-feira. Por conta da semana turbo, não haverá Presente do Anjo.

Outro poder do vencedor é o de colocar alguém no Castigo do Monstro.

Ainda nesta sexta-feira (3), no programa ao vivo, será formado mais um Paredão. A dinâmica da semana será simples, com uma berlinda formada por um indicado pela Líder, Samira, e os dois mais votados pela casa.