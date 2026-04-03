Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 nesta sexta-feira (03/04)?

O Big Brother Brasil (BBB) 26 realiza sua décima segunda Prova do Anjo nesta sexta-feira (3). A TV Globo divulgou que a disputa será realizada no período da tarde.

A dinâmica da semana foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt, na quarta-feira (1º). O programa entrou em Modo Turbo desde a semana passada.

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Como será a Prova do Anjo desta sexta (03/04)?

O vencedor da Prova do Anjo será autoimune e, desta vez, sem a possibilidade de imunizar outro participante, informou Schmidt.

A formação do paredão também acontece nesta sexta-feira, com três pessoas na berlinda, e sem Prova Bate e Volta.

Veja como vai funcionar o Paredão da semana: