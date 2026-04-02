Dinâmica da semana no BBB 26 terá Anjo autoimune e eliminação no domingo

Prova do Líder, Prova do Anjo, eliminação no domingo (5): a dinâmica desta semana no BBB 26 deve movimentar público e participantes do reality.

Já na noite dessa quarta-feira (1º), o apresentador, Tadeu Schmidt, explicou o cronograma completo, com direito a Anjo autoimune e à eliminação no fim de semana.

“Neste ciclo, como vocês sabem, o Anjo é autoimune. Ainda na sexta, ao vivo no programa, a gente vai formar o Paredão”, disse ele.

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Ele também detalhou: “O Anjo estará imune e não pode ser votado. O Líder empareda uma pessoa, a casa vota e os dois mais votados pela casa estão no Paredão. Formamos assim o Paredão triplo e, no domingo, uma pessoa deixa o programa”.

Em resumo, será assim: nesta sexta-feira (3), haverá Prova do Anjo, com caráter autoimune, e formação de Paredão; por sua vez, no domingo (5), será a vez de eliminação ao vivo.

Por sua vez, assim acontecerá a formação do Paredão: