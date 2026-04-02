Líder da semana, Samira surpreende ao definir novos alvos para o Paredão

Vencedora da prova do Líder nessa quarta-feira (1º), Samira tem cartas na manga para a próxima formação de Paredão que podem surpreender o público. Prova disso foi o diálogo da sister com Ana Paula Renault e Milena na madrugada desta quinta-feira (2).

Entre as opções, ela citou o nome de Leandro Boneco, e deixou em aberto uma segunda alternativa. Tudo pode mudar, contudo, devido à Prova do Anjo.

“Eu sempre fui muito realista para as meninas, e a Jordana e a Marciele falam: 'A gente não joga junto, mas agora a gente tem pensamentos em comum em certos votos'. Tipo Boneco, entendeu? Para mim é arriscado”, comentou a atendente de bar.

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Ana Paula, por sua vez, perguntou: “Você vai pôr ele?”. Ela respondeu, “não, está entre ele e uma outra pessoa”. “Marciele, a planta”, arriscou Milena. “Ah, porque você ficou sentida com o que ela falou da Gabriela, né?”, avaliou Ana. “Não achei legal a postura dela”, encerrou Samira sobre a discussão entre as sisters. As informações são do gshow.

Apesar disso, durante a conversa, Ana Paula deixou outro ponto para a líder. Caso Marciele ganhe o Anjo e esteja imunizada nesse Paredão, ela poderia indicar Jordana e deixar os votos da casa se dividirem.

Legenda: Samira comenta opções de indicação com Ana Paula Renault e Milena. Foto: Reprodução/Globo.

“Isso é verdade, real! Nossa, isso ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso revelar o voto para saber quem realmente tá”, soltou.

Como foi a Prova do Líder

A disputa que fez de Samira a líder da semana aconteceu assim: cada participante deveria escolher um dos três carros posicionados no cenário. Depois, selecionavam qual espaço do veículo deveriam retirar um card, para saber quantos pontos acumulou. Quem acumulasse a soma de seis pontos primeiro, venceria a disputa.

Nesta sexta-feira (3), os participantes disputam a Prova do Anjo. Porém, diferentemente das últimas semanas, o próximo Anjo será autoimune e não pode ser votado. Ainda na sexta, ao vivo no programa, será formado o Paredão.

Como será formado o Paredão