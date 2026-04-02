Líder da semana, Samira surpreende ao definir novos alvos para o Paredão
Ela citou o nome de Leandro Boneco e deixou em aberto uma segunda alternativa.
Vencedora da prova do Líder nessa quarta-feira (1º), Samira tem cartas na manga para a próxima formação de Paredão que podem surpreender o público. Prova disso foi o diálogo da sister com Ana Paula Renault e Milena na madrugada desta quinta-feira (2).
Entre as opções, ela citou o nome de Leandro Boneco, e deixou em aberto uma segunda alternativa. Tudo pode mudar, contudo, devido à Prova do Anjo.
“Eu sempre fui muito realista para as meninas, e a Jordana e a Marciele falam: 'A gente não joga junto, mas agora a gente tem pensamentos em comum em certos votos'. Tipo Boneco, entendeu? Para mim é arriscado”, comentou a atendente de bar.
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Ana Paula, por sua vez, perguntou: “Você vai pôr ele?”. Ela respondeu, “não, está entre ele e uma outra pessoa”. “Marciele, a planta”, arriscou Milena. “Ah, porque você ficou sentida com o que ela falou da Gabriela, né?”, avaliou Ana. “Não achei legal a postura dela”, encerrou Samira sobre a discussão entre as sisters. As informações são do gshow.
Apesar disso, durante a conversa, Ana Paula deixou outro ponto para a líder. Caso Marciele ganhe o Anjo e esteja imunizada nesse Paredão, ela poderia indicar Jordana e deixar os votos da casa se dividirem.
“Isso é verdade, real! Nossa, isso ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso revelar o voto para saber quem realmente tá”, soltou.
Como foi a Prova do Líder
A disputa que fez de Samira a líder da semana aconteceu assim: cada participante deveria escolher um dos três carros posicionados no cenário. Depois, selecionavam qual espaço do veículo deveriam retirar um card, para saber quantos pontos acumulou. Quem acumulasse a soma de seis pontos primeiro, venceria a disputa.
Nesta sexta-feira (3), os participantes disputam a Prova do Anjo. Porém, diferentemente das últimas semanas, o próximo Anjo será autoimune e não pode ser votado. Ainda na sexta, ao vivo no programa, será formado o Paredão.
Como será formado o Paredão
- Um participante será indicado pelo Líder;
- Depois, a casa vota e os dois brothers mais votados vão ao Paredão;
- Não acontecerá a dinâmica do Bate-Volta;
- No domingo (5), uma pessoa deixa o programa e o jogo recomeça.