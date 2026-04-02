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Líder da semana, Samira surpreende ao definir novos alvos para o Paredão

Ela citou o nome de Leandro Boneco e deixou em aberto uma segunda alternativa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:37)
Zoeira
Na imagem, fotografia em close-focado de Samira, participante do BBB26, em um ambiente interno colorido. Ela tem pele clara, cabelos castanhos ondulados presos em uma trança lateral despojada e usa um batom vermelho vibrante. Sua expressão é séria e atenta, com o olhar direcionado para o lado. Ao fundo, veem-se elementos decorativos da casa, como almofadas amarelas e uma luminária branca com design geométrico.
Legenda: Opções sondadas por Samira podem mudar, contudo, devido à Prova do Anjo.
Foto: Reprodução/Globo.

Vencedora da prova do Líder nessa quarta-feira (1º), Samira tem cartas na manga para a próxima formação de Paredão que podem surpreender o público. Prova disso foi o diálogo da sister com Ana Paula Renault e Milena na madrugada desta quinta-feira (2).

Entre as opções, ela citou o nome de Leandro Boneco, e deixou em aberto uma segunda alternativa. Tudo pode mudar, contudo, devido à Prova do Anjo. 

“Eu sempre fui muito realista para as meninas, e a Jordana e a Marciele falam: 'A gente não joga junto, mas agora a gente tem pensamentos em comum em certos votos'. Tipo Boneco, entendeu? Para mim é arriscado”, comentou a atendente de bar.

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Ana Paula, por sua vez, perguntou: “Você vai pôr ele?”. Ela respondeu, “não, está entre ele e uma outra pessoa”. “Marciele, a planta”, arriscou Milena. “Ah, porque você ficou sentida com o que ela falou da Gabriela, né?”, avaliou Ana. “Não achei legal a postura dela”, encerrou Samira sobre a discussão entre as sisters. As informações são do gshow.

Apesar disso, durante a conversa, Ana Paula deixou outro ponto para a líder. Caso Marciele ganhe o Anjo e esteja imunizada nesse Paredão, ela poderia indicar Jordana e deixar os votos da casa se dividirem. 

Na imagem, três participantes do BBB26 estão sentadas de costas em um sofá azul escuro, observando um grande monitor vertical na parede. A sala tem uma decoração vibrante em tons de amarelo e roxo, com espelhos retangulares iluminados por LEDs. No monitor, aparece a imagem de outra pessoa dormindo em um quarto e uma ilustração do robô
Legenda: Samira comenta opções de indicação com Ana Paula Renault e Milena.
Foto: Reprodução/Globo.

“Isso é verdade, real! Nossa, isso ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso revelar o voto para saber quem realmente tá”, soltou.

Como foi a Prova do Líder

A disputa que fez de Samira a líder da semana aconteceu assim: cada participante deveria escolher um dos três carros posicionados no cenário. Depois, selecionavam qual espaço do veículo deveriam retirar um card, para saber quantos pontos acumulou. Quem acumulasse a soma de seis pontos primeiro, venceria a disputa.

Nesta sexta-feira (3), os participantes disputam a Prova do Anjo. Porém, diferentemente das últimas semanas, o próximo Anjo será autoimune e não pode ser votado. Ainda na sexta, ao vivo no programa, será formado o Paredão.

Como será formado o Paredão

  • Um participante será indicado pelo Líder;
  • Depois, a casa vota e os dois brothers mais votados vão ao Paredão;
  • Não acontecerá a dinâmica do Bate-Volta;
  • No domingo (5), uma pessoa deixa o programa e o jogo recomeça.
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