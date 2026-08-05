'Homem-Aranha: Um Novo Dia' tem maior bilheteria de 2026 em apenas uma semana

Filme também registrou a maior estreia nas telonas dos Estados Unidos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 19:14
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Legenda: Filme é protagonizado por Tom Holland.
Foto: Divulgação.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia", o novo filme da Marvel, conquistou mais um recorde para entrar na história do cinema. Depois de se tornar a maior estreia nas telonas dos Estados Unidos, a trama registrou a maior bilheteria de 2026 em apenas uma semana, ultrapassando US$ 1,15 bilhão em todo o mundo

O filme protagonizado por Tom Holland arrecadou US$ 42 milhões apenas nessa terça-feira, assumindo a liderança nos cinemas norte-americanos. As informações são da revista Variety

Recorde já na estreia

A estreia do novo “Homem Aranha” bateu, com folga, os US$ 640 milhões que “Vingadores: Guerra Infinita” havia arrecadado na própria estreia. 

A maior cifra globalmente foi da China, onde o longa somou US$ 121 milhões. No Brasil, o filme arrecadou US$ 23,8 milhões entre a estreia, no dia 31 de julho, e o domingo (2).

Já no primeiro dia em cartaz no País, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” superou a marca de 1 milhão de pessoas de público. O filme se tornou a segunda maior abertura em território brasileiro e a maior estreia de 2026.

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Veja trailer

Qual a história do novo filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

O novo filme do Homem-Aranha é ambientado quatro anos após o ocorrido em "Sem Volta Para Casa". Ao final da última produção, Peter Parker precisou apagar a memória daqueles que o conheciam, como MJ, interpretada por Zendaya, e Ned (Jacob Batalon). 

No entanto, Peter volta a enfrentar novos desafios quando uma onda de crimes começam a ocorrer em Nova York. Ele vai acabar se aliando ao Justiceiro Frank Castle e ao Hulk, Bruce Banner.

A atriz Sadie Sink, que ficou conhecida por participar de "Stranger Things", foi confirmada no filme um dia antes da estreia.

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