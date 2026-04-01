Samira vence a 13ª prova do líder do BBB 26

A gaúcha Samira venceu a Prova do Líder do BBB 26 desta terça-feira (1º). Além de garantir a permanência por mais uma semana no jogo, a sister também levou pra casa um carro como prêmio.

COMO FOI A PROVA DO LÍDER

Cada participante deveria escolher um dos três carros posicionados no cenário. Depois, os brothers precisavam escolher de qual espaço do veículo deveriam retirar um card, para saber quantos pontos acumulou. Quem acumulasse a soma de 6 pontos primeiro, venceria a disputa.

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DINÂMICA DA SEMANA

Na sexta-feira (3), os participantes disputam uma Prova do Anjo. Porém, diferente das últimas semanas, o próximo Anjo será autoimune e não pode ser votado. Ainda na sexta, ao vivo no programa, será formado o Paredão.

COMO SERÁ FORMADO O PAREDÃO