Solange Couto pede desculpas por falas no BBB 26; 'Eu não sou assim'
Atriz participou do Bate-Papo BBB após a eliminação com maior rejeição da edição.
Após ser eliminada do BBB 26 com 94,17% dos votos, Solange Couto participou do Bate-Papo BBB e pediu desculpas ao público brasileiro por comentários feitos no programa.
"Me desculpem. Eu peço muitas desculpas a vocês. Me perdoem. Eu não sou essa coisa feia que pareceu que eu sou", disse Solange ao rever seus posicionamentos na casa mais vigiada do Brasil.
"Eu não sou assim. Meus filhos, as pessoas que me conhecem da vida, sabem que eu não sou assim", acrescentou a atriz, durante conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.
Perdão a Ana Paula
Solange também afirmou que pretende pedir perdão à Ana Paula, por alguns comentários direcionados à jornalista.
"Reconheço, peço perdão. Quando tiver oportunidade, se ela quiser me ouvir, eu vou pedir perdão a ela de verdade, de coração. Não devia ter feito isso, não. Não devia ter feito os comentários que eu fiz", disse.
Solange Couto foi eliminada no 11º paredão do BBB 26, com 94,17% da média de votos, após enfrentar Jordana e Marciele na berlinda da semana.
Jordana foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 3,54% dos votos do público. Por sua vez, Marciele registrou somente 2,29% dos votos.