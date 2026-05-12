CAPTEI: Medalha Benedito Bizerril destaca atuação de Jane Calixto na advocacia trabalhista

Na noite de quinta-feira, 07, a OAB Ceará, através da sua Diretoria e sob o comando da presidente Christiane Leitão, promoveu a Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026.

A honraria reverencia profissionais cuja trajetória transformou a advocacia trabalhista em instrumento de escuta, defesa e dignidade.

Legenda: Jane Calixto Foto: OAB/Ce

Neste ano, o destaque foi para Jane Calixto, vice-presidente da ESA-CE e presidente da ATRACE.

Nome de trânsito respeitado nos salões da advocacia sindical, Jane traduz uma atuação marcada por firmeza técnica e sensibilidade social.

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

A medalha, inspirada no legado do advogado Benedito Bizerril, reafirma um novo luxo contemporâneo: o da relevância, da coragem e da defesa inegociável dos direitos humanos.

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

Confira as fotos da movimentação social do evento:

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce

Legenda: Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026 Foto: OAB/Ce