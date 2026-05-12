CAPTEI: Medalha Benedito Bizerril destaca atuação de Jane Calixto na advocacia trabalhista
Vice-presidente da ESA-CE e presidente da ATRACE, Jane Calixto foi o grande destaque da solenidade promovida pela OAB Ceará
Na noite de quinta-feira, 07, a OAB Ceará, através da sua Diretoria e sob o comando da presidente Christiane Leitão, promoveu a Solenidade de Entrega da Medalha Benedito Bizerril 2026.
A honraria reverencia profissionais cuja trajetória transformou a advocacia trabalhista em instrumento de escuta, defesa e dignidade.
Neste ano, o destaque foi para Jane Calixto, vice-presidente da ESA-CE e presidente da ATRACE.
Nome de trânsito respeitado nos salões da advocacia sindical, Jane traduz uma atuação marcada por firmeza técnica e sensibilidade social.
A medalha, inspirada no legado do advogado Benedito Bizerril, reafirma um novo luxo contemporâneo: o da relevância, da coragem e da defesa inegociável dos direitos humanos.
Confira as fotos da movimentação social do evento: