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Samira expulsa do BBB 26? Entenda polêmica após brincadeira com Milena

Alguns internautas pedem a expulsão da gaúcha, que tocou o rosto da amiga durante brincadeira com apito.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de Samira empurrando o rosto de Milena durante brincadeira no quarto do Líder no BBB 26.
Legenda: Essa edição já carrega histórico de agressões.
Foto: Reprodução.

A gaúcha Samira, do BBB 26, se envolveu em uma polêmica após fazer uma brincadeira com Milena na tarde desta terça-feira (31). Durante interação no quarto da líder Ana Paula, a recreadora infantil pegou um apito e assoprou em direção a Samira.

 Ao ver Milena chegando perto, a atendente de bar empurrou a mão no rosto dela e disse: "Não pode andar com isso". Alguns internautas, no entanto, acharam que Samira usou força ao tocar o rosto da amiga e pediram a expulsão da gaúcha pelo "tapa".

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Internautas pedem expulsão

"Agressão, produção, agressão! A Wanessa saiu por muito menos", disse uma usuária do X. "Opa, é expulsão mesmo! Na Fazenda a Raquel Sheherazade foi expulsa por bem menos e já teve expulsão no BBB pelo mesmo motivo! Tirem a Samira por Big Fone, expulsão ou guincha ela daí! Ninguém aguenta nem ver nem ouvir ela mais!", disparou outra internauta. "Gente, o estalo que deu, se não for expulsa, é muita manipulação. Machucou até a boca da Milena", disse outra.

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Fãs da Samira saíram em defesa da sister, defendendo a permanência dela no jogo. "Gente, para, a menina é correria, precisa do apê, não precisa expulsar. Está claro que é brincadeira", escreveu um usuário. "As pessoas passam do ponto e querem forçar uma situação. Claro que ela não vai ser expulsa", defendeu outro fã.

Relembre expulsões do BBB 26

O BBB 26 é a edição que acumula o maior número de expulsões de participantes da história do programa.

A saída mais recente foi a do jogador de futebol Capetinha, desclassificado pela produção do programa após agredir Leandro 'Boneco' em meio a uma discussão no confinamento. Antes dele, no entanto, já foram registradas desistências, saídas por motivo de saúde e as desclassificações de Sol Veja e Paulo Augusto por agressão.

Houve ainda a saída do ator Henri Castelli, que teve uma convulsão durante a primeira Prova do Líder, foi atendido pelos médicos, mas, ao retornar para o confinamento, apresentou novo problema de saúde e deixou o programa.

A única desistência na casa ocorreu com Pedro Espíndola, 'Pipoca' da região Sul, que saiu do BBB 26 após cometer importunação sexual contra a participante Jordana. Segundo Tadeu Schmidt, ele seria eliminado por conta do comportamento.

Veja lista de participantes desclassificados do programa ao longo dos anos

1. Daniel Echaniz (BBB 12)
2. Ana Paula Renault (BBB 16)
3. Marcos Harter (BBB 17)
4. Vanderson (BBB 19)
5. Hariany Almeida (BBB 19)
6. Maria (BBB 22)
7. Cara de Sapato (BBB 23)
8. MC Guimê (BBB 23)
9. Wanessa Camargo (BBB 24)
10. Paulo Augusto (BBB 26)
11. Sol Vega (BBB 26)
12. Edílson 'Capetinha' (BBB 26)

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