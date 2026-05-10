'Globo Rural' deste domingo (10) será exibido mais cedo
O programa começa às 7h35, logo após o Auto Esporte.
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Redação producaodiario@svm.com.br
O programa "Globo Rural" será exibido mais cedo neste domingo (10), com notícias do agronegócio, os índices do setor, além de diversas informações sobre a vida no campo.
Com a mudança, os fãs do programa terão de acordar mais cedo, já que a exibição será às 7h30.
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O "Globo Rural" começa às 7h35, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05. O programa será exibido após o Auto Esporte.
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