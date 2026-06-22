Irmã de Renato Aragão morre; humorista presta homenagem em rede social

O humorista cearense Renato Aragão anunciou, na noite de domingo (21), a morte da irmã, Maria Ivete Aragão. A informação foi divulgada por meio de publicações nos stories do Instagram.

Ao lamentar a perda, Renato compartilhou uma mensagem de despedida e destacou a alegria da irmã. "Hoje o céu recebe a mais alegre e animada das pessoas: minha irmã Maria Ivete Aragão. Ivete parte desse plano, mas nunca deixará nossos corações".

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Em outra publicação, o artista ressaltou o legado afetivo deixado por ela. "Minha irmã, sua alegria fará muita falta, mas deixa uma marca imensa em cada um de nós. Te amo, irmã! Vá com Deus!".

Até a publicação desta matéria, Renato Aragão não divulgou a causa da morte.

Velório e sepultamento em Sobral

A missa de corpo presente de Maria Ivete Aragão será celebrada às 15h30 desta segunda-feira (22), na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Sobral.

Após a cerimônia religiosa, o sepultamento ocorrerá no Cemitério São José, também no município da Região Norte do Ceará.