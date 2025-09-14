Após boatos sobre internação em asilo, Renato Aragão aparece dançando em casa e família se pronuncia

O humorista e ator cearense Renato Aragão, de 90 anos, surgiu nas redes sociais dançando e malhando em casa. A publicação foi feita logo após boatos de que ele estaria morando em um asilo.

Renato surgiu ao lado de uma personal trainer, e a família desmentiu o rumor. Lívian Aragão, filha do humorista, confirmou que o pai está em casa e criticou o fato de precisar dar satisfações.

“Acho que é um absurdo eu estar tendo que fazer esse vídeo. Imagine gravar um vídeo ao lado de um senhor de 90 anos só para dizer que não, ele não está internado em um asilo, como dizem aí nas redes sociais", disse Lívian.

XINGAMENTOS

Lívia diz que a família passou a receber xingamentos e ameaças.

"Tudo porque inventaram que eu internei meu pai em um asilo, com vídeos sem embasamento algum, pegando vídeo daqui, dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando IA, fazendo coisas completamente sem contexto”, desabafou.

A filha diz que o pai está focado em novos projetos que em breve será de conhecimento público. "Mas claro, na medida do possível de um senhorzinho de 90 anos".