Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez: 'Nosso amor floresceu'

Casal publicou vídeo ao lado da filha da apresentadora para anunciar notícia.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 09:45 (Atualizado às 10:07)
capa da noticia
Legenda: Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão juntos desde 2024 e se casaram em 2025.
Foto: Reprodução.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram, em vídeo nas redes sociais, que estão esperando um filho. A apresentadora e modelo fez o anúncio nesta segunda-feira (22), com vídeo narrado pela filha, a pequena Zoe, com imagens de carinho entre a família.

"O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo", escreveram os dois com a novidade. Juntos desde o início de 2024, o casal já havia passado por duas perdas gestacionais, reveladas por Sabrina em uma entrevista concedida no ano passado. 

Veja:

Agora, com a gravidez confirmada, os dois escolheram a filha da apresentadora para um relato emocionado sobre a chegada de uma nova criança ao convívio familiar. A pequena contou que pedia, desde os 5 anos, por um irmão.

"A gente pedia silêncio e esperava que o Papai do Céu escutasse. Agora eu vou contar para você. A nossa família vai aumentar!", disse, animada. 

Veja também

Imagem da notícia: Morre Robson Barros, um dos primeiros paquitos da Xuxa
Zoeira

Morre Robson Barros, um dos primeiros paquitos da Xuxa
Imagem da notícia: Cantor Netinho denuncia racismo contra neto em escola pública de SP
Zoeira

Cantor Netinho denuncia racismo contra neto em escola pública de SP

Chamando Nicolas de Zezé, apelido carinhoso entre os dois, a menina ainda parabenizou a mãe pela gravidez. "O  Zezé vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. É, mãe, você está sempre à frente, né? Gente, minha mãe está grávida!", comemorou. 

Momentos difíceis para o casal

Sabrina e Nicolas oficializaram a união com uma cerimônia de casamento em 2025, ocasião em que reuniram cerca de 100 convidados em São Paulo. Eles, inclusive, já viviam juntos e haviam vivenciado uma perda gestacional difícil.

Em novembro de 2024, grávida de 11 semanas, a apresentadora teve um aborto espontâneo. No entanto, a artista passou pela situação mais de uma vez, mas não chegou a comunicá-la publicamente.

"No ano passado, tive duas perdas gestacionais. Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso. Todo mundo só ficou sabendo de uma, mas perdi duas vezes", contou em entrevista à revista Glamour

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Irmã de Renato Aragão morre; humorista presta homenagem em rede social

2

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez: 'Nosso amor floresceu'

3

Cantor Netinho denuncia racismo contra neto em escola pública de SP

4

Domingão com Huck estreia 'Você Decide' neste domingo (21); veja detalhes da atração

5

Morre Robson Barros, um dos primeiros paquitos da Xuxa

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter