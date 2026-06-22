Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez: 'Nosso amor floresceu'

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram, em vídeo nas redes sociais, que estão esperando um filho. A apresentadora e modelo fez o anúncio nesta segunda-feira (22), com vídeo narrado pela filha, a pequena Zoe, com imagens de carinho entre a família.
"O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo", escreveram os dois com a novidade. Juntos desde o início de 2024, o casal já havia passado por duas perdas gestacionais, reveladas por Sabrina em uma entrevista concedida no ano passado.
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Agora, com a gravidez confirmada, os dois escolheram a filha da apresentadora para um relato emocionado sobre a chegada de uma nova criança ao convívio familiar. A pequena contou que pedia, desde os 5 anos, por um irmão.
"A gente pedia silêncio e esperava que o Papai do Céu escutasse. Agora eu vou contar para você. A nossa família vai aumentar!", disse, animada.
Chamando Nicolas de Zezé, apelido carinhoso entre os dois, a menina ainda parabenizou a mãe pela gravidez. "O Zezé vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. É, mãe, você está sempre à frente, né? Gente, minha mãe está grávida!", comemorou.
Momentos difíceis para o casal
Sabrina e Nicolas oficializaram a união com uma cerimônia de casamento em 2025, ocasião em que reuniram cerca de 100 convidados em São Paulo. Eles, inclusive, já viviam juntos e haviam vivenciado uma perda gestacional difícil.
Em novembro de 2024, grávida de 11 semanas, a apresentadora teve um aborto espontâneo. No entanto, a artista passou pela situação mais de uma vez, mas não chegou a comunicá-la publicamente.
"No ano passado, tive duas perdas gestacionais. Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso. Todo mundo só ficou sabendo de uma, mas perdi duas vezes", contou em entrevista à revista Glamour.