Cantor Netinho denuncia racismo contra neto em escola pública de SP

O cantor, apresentador e ex-vereador Netinho de Paula utilizou suas redes sociais para denunciar um suposto episódio de racismo sofrido por seu neto de 16 anos.

Conforme noticiou o portal Uol, o caso teria ocorrido em uma escola municipal de Santana de Parnaíba, em São Paulo. Segundo o artista, o autor da conduta foi um colega do jovem.

Netinho afirmou que decidiu expor o caso publicamente para cobrar um posicionamento e uma reação efetiva por parte da instituição de ensino. Ele classificou o episódio, que envolveu o envio de mensagens e de uma figurinha em uma rede social, como "racismo recreativo".

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"Meu nome é José de Paula Neto, conhecido como Netinho de Paula. Cantor, apresentador, político e, acima de tudo, um ativista racial que há décadas luta contra o racismo estrutural neste país", escreveu o artista, ressaltando que se posicionava primordialmente como avô do estudante.

"Pode parecer 'brincadeira' para alguns. Mas, para nós, que conhecemos o peso da cor da pele nesta sociedade, isso é racismo recreativo. É a perpetuação de um estereótipo que desumaniza, ridiculariza e fere a alma de um menino que, assim como tantos outros, é fruto de um relacionamento inter-racial e carrega em si a beleza e a força da cultura negra" Netinho de Paula Cantor

O artista também expôs parte da mensagem que teria provocado a denúncia. Nela, uma mulher negra aparece fazendo uma ultrassonografia e, na tela do equipamento, surge um macaco.

"O (nome do adolescente) nasceu", escreveu o autor do ataque.

Segundo Netinho, a vítima ficou "triste e desmotivada" após o episódio.

"Em um colégio onde existem pouquíssimos alunos negros, o silêncio da escola e a omissão da sociedade pesam ainda mais", declarou.

O Uol procurou a escola e a Prefeitura de Santana de Parnaíba, mas não houve retorno.