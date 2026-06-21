Cantor Netinho denuncia racismo contra neto em escola pública de SP

O cantor, apresentador e ex-vereador Netinho de Paula utilizou suas redes sociais para denunciar um suposto episódio de racismo sofrido por seu neto de 16 anos.
Conforme noticiou o portal Uol, o caso teria ocorrido em uma escola municipal de Santana de Parnaíba, em São Paulo. Segundo o artista, o autor da conduta foi um colega do jovem.
Netinho afirmou que decidiu expor o caso publicamente para cobrar um posicionamento e uma reação efetiva por parte da instituição de ensino. Ele classificou o episódio, que envolveu o envio de mensagens e de uma figurinha em uma rede social, como "racismo recreativo".
"Meu nome é José de Paula Neto, conhecido como Netinho de Paula. Cantor, apresentador, político e, acima de tudo, um ativista racial que há décadas luta contra o racismo estrutural neste país", escreveu o artista, ressaltando que se posicionava primordialmente como avô do estudante.
"Pode parecer 'brincadeira' para alguns. Mas, para nós, que conhecemos o peso da cor da pele nesta sociedade, isso é racismo recreativo. É a perpetuação de um estereótipo que desumaniza, ridiculariza e fere a alma de um menino que, assim como tantos outros, é fruto de um relacionamento inter-racial e carrega em si a beleza e a força da cultura negra"
O artista também expôs parte da mensagem que teria provocado a denúncia. Nela, uma mulher negra aparece fazendo uma ultrassonografia e, na tela do equipamento, surge um macaco.
"O (nome do adolescente) nasceu", escreveu o autor do ataque.
Segundo Netinho, a vítima ficou "triste e desmotivada" após o episódio.
"Em um colégio onde existem pouquíssimos alunos negros, o silêncio da escola e a omissão da sociedade pesam ainda mais", declarou.
O Uol procurou a escola e a Prefeitura de Santana de Parnaíba, mas não houve retorno.