‘Churrascão do Mion’ recebe Ludmilla no programa deste sábado (20)

Alex Escobar comanda matéria sobre superstição com artistas e esportistas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Junho de 2026 - 11:00
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Legenda: A cantora Ludmilla apresenta seus sucessos, e o programa também celebra o aniversário de Marcos Mion.
Foto: Globo/ Junior Dantas.

O Caldeirão com Mion deste sábado (20) traz o clima de roda de samba e animação da torcida pelo Brasil no segundo episódio do 'Churrascão do Mion', quadro especial que acontece durante a Copa do Mundo. 

Direto de uma cidade cenográfica ambientada no clima das ruas festivas do Brasil, o apresentador Marcos Mion recebe atrações musicais e convidados especiais para repercutir a competição.

A cantora Ludmilla apresenta seus sucessos, e o programa também celebra o aniversário de Marcos Mion com a presença de convidados e matérias especiais.

A atração ainda promove um encontro entre Esporte e Dramaturgia. O apresentador do Globo Esporte no Rio, Alex Escobar, conversa com atores das novelas da Globo para saber se eles têm alguma superstição na vida. O comentarista Paulo Nunes também participa contando sobre seus rituais.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (13)?

O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 14h35, logo após a edição "Edição Especial - Além do tempo". 

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

 

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