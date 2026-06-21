'Viver Sertanejo' recebe Joelma, Nattan e Xand Avião deste domingo (21)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (21) recebe os cantores Joelma, Nattan e Xand Avião para celebrar a época do São João, com um programa repleto de referências da música popular brasileira. O programa é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar a partir das 9h55, na TV Globo.

Joelma, uma das convidadas, relembra a paixão pela música, definindo o São João como a melhor época do ano para reunir a família. Nattan, do Ceará, contará sobre a trajetória musical dele, que começou desde cedo, e sobre a passagem pelo São João de Caruaru, um dos mais tradicionais do país.

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Enquanto isso, Xand Avião falará sobre o forró eletrônico, ritmo que transformou as festas juninas pelo país, e como percebeu que o ritmo mudaria a vida dele. Juntos, os três, junto de Daniel, vão conversar sobre as conexões entre o sertanejo, o brega, o piseiro, o forró e outras vertentes da música brasileira.

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Matheus Pereira, direção de Rafael Boucinha, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.

Que horas começa "Viver Sertanejo"?

O programa "Viver Sertanejo" é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar neste domingo (31), a partir das 9h55, logo após o "Globo Rural".