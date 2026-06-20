Letícia Colin mostra bastidores de gravação em prisão real para 'Quem Ama Cuida'

Em meio a momentos tensos da trama de "Quem Ama Cuida", a atriz Letícia Colin, que protagoniza a novela, foi às redes sociais, nessa sexta-feira (19), mostrar os bastidores das gravações em um presídio no Rio de Janeiro.

Segundo Colin, foram rodadas 122 cenas no antigo Complexo Penitenciário Frei Caneca, hoje um espaço desativado.

Em um vídeo postado no perfil pessoal dela no Instagram, é possível ver detalhes das locações, incluindo as antigas celas com inscrições nas paredes.

"É muito forte a gente estar aqui neste espaço real. Muitas pessoas pagaram as suas penas aqui dentro e a gente quer trazer também esse realismo, esse universo, essa atmosfera precária desses presídios brasileiros", disse a atriz.

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"Tem sido muito intenso para nós todos estarmos aqui e me fez pensar muito sobre esse potencial de reabilitação e reinserção social. Realmente, não parece um espaço propício para isso acontecer", completou Colin no vídeo.

A intérprete de Adriana ainda fez uma reflexão na legenda da publicação sobre o sistema penitenciário brasileiro.

"É difícil tentar olhar para isso, mas é importante: o que a gente espera de um sistema que não oferece condição de trabalho digna para seus servidores e não oferece nenhuma estrutura real de ressocialização para quem está preso? Refletir é importante...", escreveu.

Confira o relato de Letícia Colin

Qual o destino de Adriana em 'Quem Ama Cuida'?

Condenada injustamente a 12 anos de prisão pelo assassinato de Arthur (Antônio Fagundes), Adriana deverá conseguir a liberdade condicional após uma passagem de tempo de seis anos.

A saída da penitenciária marcará o início de sua jornada de vingança contra todos os responsáveis por sua queda.

Na mira estarão principalmente Pilar (Isabel Teixeira), Diná (Rosi Campos), Ulisses (Alexandre Borges) e Silvana (Belize Pombal), embora seu primeiro alvo deva ser Ademir (Dan Stulbach).