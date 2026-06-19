James Burrows, diretor de 'Friends' e 'Cheers', morre aos 85 anos

Ao todo, ele ganhou 11 Emmys pelas sitcoms "Taxi", "Frasier" e "Will & Grace".

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 20:49 (Atualizado às 21:11)
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Legenda: Causa da morte não foi confirmada.
Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

Morreu nesta sexta-feira (19), aos 85 anos, James Burrows, diretor conhecido pelas séries "Friends" e "Cheers". A informação foi confirmada pela família à revista People. A causa da morte não foi divulgada.

"Nós celebramos a vida e o legado de James 'Jimmy' Burrows, que faleceu hoje em paz, cercado por sua amada família. Por mais de cinco décadas, Burrows foi um dos diretores mais influentes e queridos da história da televisão", diz o comunicado.

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Ao todo, o diretor venceu 11 Emmys pelas sitcoms "Taxi", "Frasier" e "Will & Grace". No começo dos anos 1980, co-criou a série "Cheers", além de ter dirigido alguns episódios.

A atração acompanha a vida e o cotidiano de funcionários de um bar e de um grupo fiel de clientes que se reúnem diariamente para beber, socializar, relaxar e escapar dos problemas.

Burrows também foi responsável por dirigir alguns episódios da primeira temporada de "Friends", incluindo o episódio piloto, lançado em setembro de 1994.

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