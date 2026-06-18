Veja bares, restaurantes e shoppings de Fortaleza que transmitem jogo do Brasil na Copa do Mundo

A seleção brasileira entra em campo novamente pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (18) e o clima geral é de expectativa pela disputa com o Hiati por uma vaga entre os melhores da fase de grupos do torneio. Em Fortaleza, claro, muitos já se planejam para torcer pela amarelinha e não perder nada nesse caminho rumo ao hexa.

Assim como em outras partes pelo país, não faltam opções na capital cearense para assistir a partidas. Festas e bares montaram estruturas especiais para receber o público e transmitir o jogo, seja com mais conforto ou animação.

Confira as dicas abaixo:

Ginga Fortaleza

No Ginga Fortaleza, a premissa é aproveitar o jogo e ainda curtir uma programação musical antes e depois do evento. Por lá, um telão será disponibilizado para a transmissão da partida da seleção e, no que depender das atrações, a festa deve começar com energia positiva e terminar ainda melhor.

O jogo desta sexta (18) contará com atrações como Revelação, Wiu, Math Gomes e Gadelha, que sobem ao palco no Ideal Clube após o jogo.

Local: Ideal Clube Fortaleza (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles,);

Atrações: Revelação, WIU, Math Gomes e Gadelha;

Horário: a partir das 18h.

Vibra na Rua

O Vibra na Rua tem uma proposta semelhante: a de reunir o público e as atrações musicais para torcer pelo Brasil em campo. No jogo desta sexta-feira (19), que ocorre na Filadélfia, nos Estados Unidos, a festa deve, mais uma vez, reunir os torcedores com muita animação.

A partir das 16h, a programação já se inicia com música, uma espécie de "esquenta".

Local: Chef Gourmet (Rua Visconde de Mauá, 2675 - Dionísio Torres);

Atrações: Alfazemas, Vanio Bahia, Fran e Diego;

Horário: a partir das 16h30.

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Fanfest Vila Bachá

As ruas repletas de bandeirinhas já deixam claro que a torcida pela seleção será um dos principais ingredientes na Fanfest Vila Bachá, que também reúne música e esporte nesta sexta-feira (19).

A animação no local ficará por conta da Superbanda, que promete envolver o público com uma mistura entre sucessos brasileiros e internacionais. Se o Brasil vencer, a animação deve tomar conta do espaço.

Local: Vila Bachá (Rua Antônio Augusto 770 - Meireles)

Atrações: Cahu cantor e Superbanda

Horário: a partir das 16h

Bares e restaurantes

Para além das festas, os bares e restaurantes da capital também estarão de portas abertas para festejar mais uma disputa da seleção brasileira.

Mestre Sussa

Na orla da Beira-Mar, o Mestre Sussa também terá programação musical e muitas opções de petisco para acompanhar a partida.

Local: Mestre Sussa (Av. Beira Mar, 3222 - Meireles)

Atrações: Yuri Castro e Banda Pira

Horário: a partir das 16h

Jerei Restô

No Jerei, a ideia é reunir a família e curtir um happy hour prolongado para acompanhar a partida.

Local: Jerei Restô (Avenida Chanceler Edson Queiroz, 123 - Guararapes)

Horário: restaurante aberto a partir das 11h30

Mercado dos Pinhões

Em um dos lugares mais icônicos de Fortleza, o Mercado dos Pinhões reúne o público em diferentes estabelecimentos nesta sexta-feira (19). O espaço terá um telão com os jogos para todos que desejem curtir a Copa do Mundo.

Shoppings

Em alguns dos shoppings de Fortaleza e na Região Metropolitana, os torcedores podem acompanhar a partida nas praças de alimentação ou em restaurantes do espaço.

Shopping Riomar Fortaleza

No Riomar Fortaleza, as lojas terão funcionamento facultativo a partir das 21h. A praça de alimentação, por sua vez, terá um telão disponível a todos que passarem por lá.

Local: Shopping Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Horário: transmissão a partir das 21h

North Shopping Fortaleza

Assim como em outros centros comerciais, no North Shopping Fortaleza, um telão será disponibilizado para a torcida. Os restaurantes da praça de alimentação funcionarão normalmente, mas as lojas poderão fechar a partir das 21h.

Local: North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)

Horário: transmissão a partir das 21h

North Shopping Jóquei

Assim como no do Presidente Kennedy, no North Shopping Jóquei o torcedor poderá escolher pela praça ou pelos restaurantes.

Local: North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)

Horário: transmissão a partir das 21h

Outros shoppings também terão telão na praça de alimentação para acompanhar o jogo. Confira abaixo: