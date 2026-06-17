Vitória de Gana tem gol no fim, pó de arroz, saída de goleiro no intervalo e escorregão de técnico

Gana venceu o Panamá por 1x0 em Toronto pelo Grupo L

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 22:12 (Atualizado às 22:34)
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Legenda: Gana comemora vitória diante do Panamá
Foto: Cole Burston / AFP
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A partida entre Gana e Panamá, que fechou a 1ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026 teve de tudo. Gol nos acréscimos, pó de arroz da torcida ganesa, goleiro saindo no intervalo e o treinador ganês escorregando ao ir comemorar a vitória.

Pó de Arroz na arquibancada funciona

A torcida ganesa é uma das mais criativas da Copa do Mundo e muitos torcedores sopraram pó de arroz na arquibancada, como faz a torcida do Fluminense no Brasil.

Mas para os ganeses, é uma tradição para dar sorte. E deu sorte sim, com Yirenkyi marcando o gol da vitória aos 50 do 2º tempo.

Goleiro sai no intervalo

Gana precisou trocar seu goleiro titular  no intervalo, após lesão de 
Zigi, com dores lombares, entrando o experiente Asare. Ele fez defesas importantes para garantir a vitória.

Treinador bate recorde

Com a vitória com gol nos acréscimos, o técnico português, Carlos Queiroz, se emocionou, foi para a torcida e escorregou na comemoração. Mas ele foi aparado pelos jogadores e continuou frestejando.

Estar na Copa 2026 é especial para o técnico de Gana, que atingiu a marca de cinco participações consecutivas: 2010 (Portugal), 2014, 2018 e 2022 (Irã) e 2026 (Gana).

Aos 73 anos de idade, Carlos Queiroz igualou o recorde de Bora Milutinovic, que conseguiu emplacar cinco Copas do Mundo em sequência, cada uma com uma seleção distinta.

 

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