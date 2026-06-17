Danilo projeta duelo da Seleção contra o Haiti e exalta Endrick: “Joia rara do futebol brasileiro”

Lateral-Direito da Seleção Brasileira, Danilo elogiou Endrick e destacou a importância dele para o grupo. O jovem atleta ainda não entrou em campo pelo Brasil na Copa do Mundo. O defensor também projetou o duelo diante do Haiti, na segunda rodada do Grupo C.

“Endrick é uma joia rara do futebol brasileiro. É um jogador de potência, de poder de decisão, estrela. (...) Queremos que ele tenha o maior protagonismo. Para mim, Casemiro, Neymar... É a nossa última chance, a Seleção vai continuar com essa galera. O que pudermos fazer para que eles se sintam importantes, nós faremos. No último jogo, ele não entrou por decisão do Mister, é um jogador que vai ser importante”, destacou o atleta de 34 anos em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (17), em Nova Jersey.

Depois de empatar com Marrocos na estreia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti se prepara para o próximo desafio na Copa do Mundo, quando enfrenta o Haiti na segunda fase do Grupo C. O duelo será na sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília).

“Tem a expectativa e a realidade. Precisamos encarar o jogo com a realidade. É até um desrespeito falar em goleada (contra o Haiti), até pela maneira que o futebol mudou e evoluiu. Precisamos demonstrar para o torcedor que temos vontade de vencer. E fazemos isso controlando a posse, buscando o jogo e querendo ganhar a todo momento", finalizou.