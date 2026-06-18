Volante de Congo fala sobre Cristiano Ronaldo: ‘não é o mesmo, está mais velho’

Ngal’ayel Mukau avaliou o desempenho de CR7 após o empate das seleção africana com Portugal pela Copa do Mundo

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 11:00 (Atualizado às 11:12)
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Legenda: Cristiano Ronaldo é a principal estrela da seleção de Portugal
Foto: Molly Darlington / AFP
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O atacante Cristiano Ronaldo decepcionou na estreia de Portugal na Copa do Mundo, no empate em 1 a 1 com a República Democrática de Congo, nesta quarta-feira (17), nos EUA. Perguntado sobre o desempenho do astro de 41 anos, o volante congolês Ngal’ayel Mukau falou que a idade pesou.

“Sendo sincero, não (preparamos marcação especial). Ele não é o mesmo de antes, está um pouco mais velho, mas tenho muito respeito por ele. É um dos melhores jogadores da história”, afirmou.

A afirmação chamou a atenção da imprensa internacional. Em campo, CR7 teve apenas 19 ações com a bola e finalizou somente duas vezes, ambas para fora. Apesar disso, não foi substituído.

Maior artilheiro da história do futebol em seleções e perseguindo mil gols na carreira, uma marca de Pelé, Cristiano Ronaldo é o capitão da equipe portuguesa e um dos líderes do vestiário. Ao disputar o Mundial, se tornou o atleta com mais participações na competição, ao lado do goleiro Ochoa, do México, e do atacante Lionel Messi, da Argentina, cada um com seis edições realizadas.

Portugal está no Grupo K da Copa do Mundo. Além da seleção de Congo, os portugueses também enfrentarão a Colômbia e o Uzbequistão.

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