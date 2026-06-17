Portugal x Congo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo K do Mundial

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 13:20 (Atualizado às 13:51)
capa da noticia
Legenda: Com 41 anos, Cristiano Ronaldo é o o maior jogador da história de Portugal
Foto: divulgação / Fifa
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Portugal e República Democrática do Congo se enfrentam pela Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos EUA. O confronto é válido pela 1ª rodada do Grupo K, que tem também o duelo de Uzbequistão x Colômbia, às 22h, no Azteca, na Cidade do México.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo na Cazé TV (YouTube).

Escalações

  • Portugal | Diego Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
  • República Democrática do Congo | Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku; Moutoussamy, Mukau e Kayembe; Wissa e Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.

Portugal x Congo | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo K
  • Data: quarta-feira, 17 de junho de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: NRG Stadium, em Houston, nos EUA
  • Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (QAT)
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/futebol Esportes/futebol internacional

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Portugal x Congo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real
Jogada

Portugal x Congo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo K do Mundial

Redação

Há 48 minutos

Imagem da notícia Wilton Bezerra: 'Messi, CR7 e Mbappé não estão no patamar de Pelé'
Jogada

Wilton Bezerra: 'Messi, CR7 e Mbappé não estão no patamar de Pelé'

Comentarista Wilton Bezerra opina o porquê de os atuais craques ainda não estarem no nível do maior ídolo brasileiro

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Cristiano Ronaldo tem recordes para quebrar na Copa do Mundo de 2026; veja marcas
Jogada

Cristiano Ronaldo tem recordes para quebrar na Copa do Mundo de 2026; veja marcas

O atacante estreia pela seleção de Portugal nesta quarta-feira (17)

Alexandre Mota

Imagem da notícia Goleiro Vozinha, de Cabo Verde, vira tema de anime
Jogada

Goleiro Vozinha, de Cabo Verde, vira tema de anime

O goleiro caboverdiano virou a primeira celebridade instantânea da Copa do Mundo

Redação

Imagem da notícia Portugal faz homenagem para Diogo Jota na Copa do Mundo
Jogada

Portugal faz homenagem para Diogo Jota na Copa do Mundo

O atleta faleceu em 2025 após um acidente de carro

Alexandre Mota

Imagem da notícia 'Nossa Copa do Mundo é a Série B', diz Carpini após derrota do Fortaleza para o América-MG
Jogada

'Nossa Copa do Mundo é a Série B', diz Carpini após derrota do Fortaleza para o América-MG

Treinador lamenta primeiro revés do Tricolor em casa na competição e afirma que acesso à elite é a principal meta do clube

Liuê Góis