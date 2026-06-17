Portugal x Congo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Portugal e República Democrática do Congo se enfrentam pela Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos EUA. O confronto é válido pela 1ª rodada do Grupo K, que tem também o duelo de Uzbequistão x Colômbia, às 22h, no Azteca, na Cidade do México.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo na Cazé TV (YouTube).

Escalações

Portugal | Diego Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

| Diego Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez. República Democrática do Congo | Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku; Moutoussamy, Mukau e Kayembe; Wissa e Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.

Portugal x Congo | Ficha técnica