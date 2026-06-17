Cristiano Ronaldo tem recordes para quebrar na Copa do Mundo de 2026; veja marcas

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, o atacante Cristiano Ronaldo estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17) com a seleção de Portugal. Com 41 anos, o astro entra em campo contra o Congo, às 14h (de Brasília), em Houston, nos EUA, com recordes para superar.

No Grupo K, a equipe portuguesa enfrenta também Uzbequistão e Colômbia. E a primeira missão é superar a campanha de Eusébio em 1966, quando Portugal atingiu a melhor campanha: 3ª posição. Isso porque, em 2006, a equipe também chegou às semifinais, mas terminou na 4ª colocação.

Assim, o Diário do Nordeste lista as principais marcas que CR7 pode superar na competição. Vale ressaltar que essa é a última participação do atacante em uma Copa, o que o coloca no rol dos que mais jogaram na história, seis vezes, ao lado de Ochoa (México) e Lionel Messi (Argentina).

Recordes para Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo

Campeão mais velho

Em caso de título, Cristiano Ronaldo será o campeão mundial mais velho da história. Atualmente, o recorde é do ex-goleiro Dino Zoff, que tinha 40 anos quando a Itália conquistou o Mundial de 1982.

Artilheiro mais velho

Além de campeão, CR7 pode ser o mais velho a se tornar artilheiro da competição. A marca era do uruguaio Diego Forlán, que tinha 31 anos quando fez cinco e se tornou o goleador da Copa de 2010.

Mais edições com gol

Cristiano Ronaldo nunca passou uma Copa do Mundo sem marcar gols: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Logo, já é o único atleta a marcar em cinco Mundiais diferentes. No entanto, pode ampliar a própria marca caso balance as redes também em 2026, estabelecendo recorde quase insuperável.

Mais hat-tricks

Na carreira, CR7 acumula 66 hat-tricks. Em Copas, fez uma vez, em 2018, no 3 a 3 com a Espanha. Se conseguir repetir o feito em um novo Mundial, iguala o recorde de alguns artilheiros históricos, que fizeram três tentos duas vezes em Mundiais. Os feitos são do húngaro Sandor Kocsis (1954), do francês Just Fontaine (1958), do alemão Gerd Müller (1970) e do argentino Batistuta (1994 e 1998).