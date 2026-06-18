O que é 'farmar aura'? Entenda a gíria que virou campeonato no CE e viralizou nas redes

O que começou como uma publicação nas redes sociais terminou reunindo dezenas de jovens em uma praça pública de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Realizado na última sexta-feira (12), o Campeonato de "Farmar Aura" ganhou repercussão nacional após vídeos da competição viralizarem na internet e acumularem milhões de visualizações.

Inspirado em uma das expressões mais populares entre usuários das redes sociais, o evento levou participantes à Praça do Giradouro para disputas que envolviam carisma, criatividade, estilo e interação com o público. Desde então, a iniciativa tem sido replicada e comentada em diferentes cidades do País.

Mas, afinal, o que significa “farmar aura”?

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Expressão surgiu na internet

A expressão combina dois conceitos populares entre os jovens. O verbo “farmar”, originário dos jogos eletrônicos, refere-se ao ato de acumular recursos, experiência ou itens dentro de uma partida. Já “aura” é utilizada para representar a imagem, o carisma, a presença e a influência transmitidos por uma pessoa.

Na prática, “farmar aura” significa acumular pontos simbólicos de carisma por meio de atitudes consideradas marcantes, estilosas ou autênticas.

A gíria ganhou força nas redes sociais após a viralização de vídeos em que usuários atribuíam “pontos de aura” a pessoas que protagonizavam momentos considerados memoráveis. Um dos conteúdos mais compartilhados mostrava um adolescente indonésio dançando na ponta de um barco. Nos comentários, internautas afirmavam que ele estaria “ganhando aura” pela naturalidade e confiança demonstradas na cena.

De meme da internet a campeonato

A ideia de transformar a tendência em um evento presencial partiu do produtor de conteúdo e estudante conhecido nas redes sociais como Corre Jhow.

Segundo ele, a proposta surgiu após observar a popularização da expressão na internet. Utilizando ferramentas de inteligência artificial, criou uma arte anunciando o que chamou de “primeiro campeonato de farmar aura” e divulgou a publicação nas redes sociais.

Inicialmente, a proposta foi recebida como uma brincadeira. No entanto, o anúncio ganhou alcance após ser publicado no TikTok.

“A primeira postagem passou de 60 mil visualizações. Foi no TikTok que tudo começou”, afirmou.

A escolha da data também teve um propósito específico. O campeonato foi marcado para o Dia dos Namorados, com a intenção de oferecer uma alternativa de lazer para quem não tivesse programação na data.

“Era exatamente no dia 12, Dia dos Namorados, para quem não tivesse a oportunidade de sair pudesse ir para lá se divertir. Era aberto para todo mundo”, explicou.

Como funcionou a disputa

O campeonato foi aberto a participantes a partir de 14 anos, com inscrições individuais e em dupla.

Durante a competição, os participantes passaram por diferentes rounds que incluíam entrada estilizada, poses, caminhada, expressões faciais, frases de impacto, dança e interação com a plateia. A avaliação considerou três categorias: aura, ego e criatividade.

Os jurados atribuíram notas de 0 a 10 levando em consideração critérios como confiança, presença de palco, originalidade, estilo, carisma, capacidade de engajamento e interação com o público.

A programação também contou com desafios temáticos. Um deles foi o “Vilão Frio”, em que os competidores precisavam incorporar personagens de postura calculista. Outro destaque foi o “Cringe ou Gênio”, no qual a plateia decidia se determinada apresentação havia sido brilhante ou constrangedora.

Repercussão nacional

Vídeos do campeonato passaram a circular em plataformas como TikTok, Instagram e X nos dias seguintes ao evento. As imagens mostram participantes realizando danças, poses, cambalhotas e outras performances para conquistar a aprovação do público.

Para o idealizador, a repercussão demonstra a capacidade das redes sociais de transformar tendências digitais em experiências presenciais.

“Juazeiro foi o ponto inicial e hoje vejo que está se espalhando para outras cidades”, disse.