Domingão com Huck estreia 'Você Decide' neste domingo (21); veja detalhes da atração

O ‘Domingão com Huck’ deste domingo (21) estreia o quadro ‘Você Decide’, atualizando o formato que marcou a televisão brasileira nos anos 90. A cada programa, o público será apresentado a narrativas que reproduzem dilemas da vida real e poderá decidir entre o ‘sim’ e o ‘não’ para o final das histórias.

Comandada por Luciano Huck, a atração investirá na interação com o público e trará ao palco convidados famosos e especialistas ligados às questões exibidas para participarem da conversa dando opiniões sobre a trama.

A votação para a escolha do final da história será realizada no site do gshow, onde os telespectadores cadastrados poderão participar quantas vezes quiserem.

Histórias

A dramaturgia do ‘Você Decide’ tem roteiro de Nelito Fernandes e Leonardo Lanna e direção artística de Paulo Silvestrini. De acordo com os autores, as histórias não apresentarão vilões nem mocinhos.

"A gente quer que cada personagem ali, e a pessoa que estiver assistindo, se coloque naquela situação como ser humano exposto àquilo, e pense em como viver aquelas situações em que seus valores estão sendo testados", sinaliza Leonardo. "São obras de ficção. Mas algumas conversam bastante com os assuntos recentes do noticiário. A gente não tem mocinho e não tem vilão. Então a gente tem pessoas vivendo e a gente quer muito que elas cometam o que se convencionou chamar de erro", completa Nelito.

Que horas começa o 'Domingão com Huck' hoje, domingo (21)?

O programa "Domingão com Huck" começa às 16h10, na TV Globo, logo após o "Campeões de Bilheteria".

O "Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.