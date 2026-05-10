'Viver Sertanejo' recebe Lauana Prado e Fafá de Belém para celebrar Dia das Mães neste domingo (10)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (10) recebe Luana Prado, que anunciou gravidez em janeiro deste ano, e a cantora Fafá de Belém para celebrar o Dia das Mães no Brasil. O programa é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar às 8h30, na TV Globo.

O programa promete conversar sobre diversas questões relacionadas à maternidade, sempre trazendo a música como fator importante para tocar a emoção das mães em todos os cantos do país.

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Que horas começa 'Viver Sertanejo'?

O programa "Viver Sertanejo" é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar neste domingo (10), a partir das 8h30, logo após o "Globo Rural".