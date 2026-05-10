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'Viver Sertanejo' recebe Lauana Prado e Fafá de Belém para celebrar Dia das Mães neste domingo (10)

Programa vai comemorar a data com muitas emoções e música.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pessoa tocando violão em uma fazenda, encostada em uma cerca de madeira, com cavalos ao fundo e construções rurais sob céu nublado.
Legenda: Cantor Daniel segue no comando da apresentação do 'Viver Sertanejo'.
Foto: Divulgação/Giu Pera.

O "Viver Sertanejo" deste domingo (10) recebe Luana Prado, que anunciou gravidez em janeiro deste ano, e a cantora Fafá de Belém para celebrar o Dia das Mães no Brasil. O programa é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar às 8h30, na TV Globo.

O programa promete conversar sobre diversas questões relacionadas à maternidade, sempre trazendo a música como fator importante para tocar a emoção das mães em todos os cantos do país. 

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O programa "Viver Sertanejo" é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar neste domingo (10), a partir das 8h30, logo após o "Globo Rural".

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