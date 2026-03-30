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BBB 26: Solange quer conversar com Ana Paula após dizer que ela foi 'praguejada' pela mãe

A atriz está no Paredão contra Jordana e Marciele.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Solange é uma mulher idosa, de pele negra clara, e na foto está com cabelo amarrado em um rabo de cavalo. Sua expressão é triste.
Legenda: Solange Couto desabafou com Jordana.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Depois de dizer que Ana Paula Renault foi "praguejada" pela própria mãe, Solange Couto pensa em se entender com a sister. Em desabafo com Jordana nesta segunda-feira (30), na cozinha do Big Brother Brasil 26, a atriz adiantou que dirá à jornalista que a briga "não foi bonita" de nenhuma das partes.

"Estava pensando em tomar uma atitude de chegar nela [Ana Paula] e dizer: 'Olha só. Não foi bonito nem de mim nem de você. Não foi bom nem de um canto, nem de outro. Mas não adianta pedir desculpas'", ensaiou a Camarote, que está no Paredão contra Jordana e Marciele.

Jordana comentou que, como Solange, também já quis se resolver com suas oponentes ao longo da temporada, mas temeu que a atitude fosse interpretada de maneira errada pelo público. "O problema é que, aqui dentro, tudo é jogo. Igual minhas situações com a Chai[any]. Em muitos momentos quis conversar com ela, mas não queria que parecesse jogo, porque era do meu coração", comentou a advogada.

"Pois é, se eu fizer, vai dizer que eu estou fazendo VT", concordou Solange. A atriz, no entanto, disse que sentirá o momento certo de falar com a jornalista. "Vou tentar sentir em que momento. Se eu faço, e, se eu for, em que momento eu poderia. Porque pode ser entendido tipo assim: 'Ah, tá querendo isso, isso aqui não é um resort'", acrescentou.

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"Você acha mesmo que eu vivo nas sombras? E você? Você realmente se acha uma pessoa muito boa, Sol?", provocou a mineira. Solange respondeu que se considerava uma pessoa boa, embora não excelente. Depois disso, a discussão escalonou quando Ana Paula insinuou que a atriz seria mentirosa.

"É melhor ser considerada mentirosa do que 'espraguejada' pela mãe. Minha mãe nunca me 'espraguejou'", disparou Solange.

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