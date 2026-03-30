BBB 26: Solange quer conversar com Ana Paula após dizer que ela foi 'praguejada' pela mãe

Depois de dizer que Ana Paula Renault foi "praguejada" pela própria mãe, Solange Couto pensa em se entender com a sister. Em desabafo com Jordana nesta segunda-feira (30), na cozinha do Big Brother Brasil 26, a atriz adiantou que dirá à jornalista que a briga "não foi bonita" de nenhuma das partes.

"Estava pensando em tomar uma atitude de chegar nela [Ana Paula] e dizer: 'Olha só. Não foi bonito nem de mim nem de você. Não foi bom nem de um canto, nem de outro. Mas não adianta pedir desculpas'", ensaiou a Camarote, que está no Paredão contra Jordana e Marciele.

Jordana comentou que, como Solange, também já quis se resolver com suas oponentes ao longo da temporada, mas temeu que a atitude fosse interpretada de maneira errada pelo público. "O problema é que, aqui dentro, tudo é jogo. Igual minhas situações com a Chai[any]. Em muitos momentos quis conversar com ela, mas não queria que parecesse jogo, porque era do meu coração", comentou a advogada.

"Pois é, se eu fizer, vai dizer que eu estou fazendo VT", concordou Solange. A atriz, no entanto, disse que sentirá o momento certo de falar com a jornalista. "Vou tentar sentir em que momento. Se eu faço, e, se eu for, em que momento eu poderia. Porque pode ser entendido tipo assim: 'Ah, tá querendo isso, isso aqui não é um resort'", acrescentou.

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Entenda a briga entre Solange e Ana Paula

Solange e Ana Paula discutiram neste domingo (29), um dia após a Camarote dar o Monstro — considerado um dos piores da temporada — para a Veterana. Na briga, Solange alegou que deu o castigo a Ana Paula para ajudá-la a "sair um pouco das sombras".

"Você acha mesmo que eu vivo nas sombras? E você? Você realmente se acha uma pessoa muito boa, Sol?", provocou a mineira. Solange respondeu que se considerava uma pessoa boa, embora não excelente. Depois disso, a discussão escalonou quando Ana Paula insinuou que a atriz seria mentirosa.

"É melhor ser considerada mentirosa do que 'espraguejada' pela mãe. Minha mãe nunca me 'espraguejou'", disparou Solange.