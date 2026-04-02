Ex-BBB 26, Pedro Henrique exige R$ 4 milhões em indenização e direito de resposta no Jornal Nacional

O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 26 Pedro Henrique Espíndola passou a exigir, desde a quarta-feira (1º), direitos de resposta em programas de grande repercussão da TV Globo, incluindo o Jornal Nacional.

A defesa do empresário paranaense também pede, desde março, como indenização R$ 4,2 milhões por danos morais e descumprimento contratual por parte da emissora. As informações são do portal Notícias da TV.

Esse é um dos desdobramentos do embate judicial entre o ex-participante e a emissora. A TV Globo entrou com uma cobrança de indenização de R$ 1,5 milhão por suposta violação de cláusulas de confidencialidade do BBB 26 feitas por Pedro. A retirada dessa multa também é solicitada pelos advogados do paranaense.

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O espaço em programas de grande repercussão da emissora e o montante em dinheiro passaram a ser exigidos na contranotificação enviada pela defesa do ex-participante do reality show.

Como estipulado pelos advogados de Pedro, a TV Globo deve se manifestar em até 48 horas com uma resposta, ou seja, até esta sexta-feira (3). Sem o retorno da emissora, o caso segue para a justiça.

Entenda o caso

No mês passado, Pedro Henrique pediu indenização à TV Globo por danos morais e descumprimento contratual. Na argumentação, porém, a defesa do ex-participante teria exposto trechos do contrato firmado com o BBB 26 e de informações consideradas sigilosas pela emissora.

A TV Globo reforçou, por meio de notificação formal, que a divulgação do material não poderia ter ocorrido, o que ocasionou a quebra de cláusulas de confidencialidade presentes no acordo assinado por Pedro antes da participação no reality show.

A emissora reagiu com uma notificação formal, na qual reforçou que a divulgação do material não poderia ter ocorrido. Na avaliação da Globo, houve quebra de cláusulas de confidencialidade previstas no acordo assinado por Pedro antes de entrar no programa. Com isso, a empresa passou a cobrar o pagamento de multa.

Os advogados além que o empresário não recebeu apoio da emissora, seja ele jurídico, psicológico ou institucional, após a saída de Pedro, além da falta de espaço para manifestação pública para defesa.

A apresentadora Ana Maria Braga também foi mencionada na contranotificação dos advogados do participante por ter ajudado a ampliar a exposição negativa de Pedro Henrique, sem direito de defesa.

Antônio 'Cara de Sapato' e MC Guimê, expulsos no BBB 23, foram usados como exemplo no processo

Os advogados do empresário paranaense compararam a repercussão do caso do participante com a de 'Antônio Cara de Sapato' e 'MC Guimê', expulsos do BBB 23 sob acusação de assédio.

Pedro Espíndola foi indiciado em fevereiro pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual. A investigação aponta que ele tentou beijar a advogada Jordana Morais sem o consentimento dela durante o confinamento.

O inquérito foi conduzido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá e teve como base a análise técnica e pericial de todo o material exibido no programa.

Segundo a polícia, Pedro não chegou a ser ouvido porque não foi localizado ao longo das investigações. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe especializada analisou integralmente as imagens do episódio, que passaram por exames técnicos.

“As provas reunidas e o laudo permitiram comprovar a materialidade do crime e atribuir a responsabilidade ao indiciado”, informou a corporação. O caso está nas mãos do Ministério Público.