No BBB 26, Ana Paula relembra ida ao boteco com Marília Mendonça
Participante disse ter bebido com a cantora em São Paulo.
O que Marília Mendonça e Ana Paula Renault têm em comum? Uma ida ao boteco. Durante a madrugada desta sexta-feira (3) no Big Brother Brasil (BBB) 26, a sister veterana relembrou um encontro com a cantora.
Em uma noite de comidas e bebidas liberadas, os participantes ouviam músicas da artista, falecida em 2021, quando Ana Paula contou sobre o encontro após Jordana comentar que se sente arrepiada ao ouvir Marília.
Veja também
"Eu morava em um hotel em São Paulo e ela ficava hospedada lá. Um dia, a gente se encontrou no elevador: 'estou indo em um boteco tomar uma cerveja'. Ela disse, mas falei para ela: 'estou indo tomar uma cerveja de garrafa e comer uma fritura'. Ela foi comigo", recorda a jornalista.
Ana Paula destaca ainda que Marília a acompanhou sozinha, e que ficaram "em uma mesinha mais atrás" em um boteco.