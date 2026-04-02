Filhos de Chico Anysio lamentam morte do irmão Duda Anysio
Duda era filho da segunda esposa do humorista, Rose Rondelli, e foi adotado pelo artista. A causa da morte não foi revelada.
Eduardo Caldas, conhecido como Duda Anysio, filho de Chico Anysio, morreu nessa quarta-feira (1º), segundo informaram os irmãos por meio das redes sociais. Os filhos do humorista lamentaram o falecimento e deixaram homenagens ao irmão.
"Meu irmão Dudinha descansou. Vai jogar botão com papai em outro plano", escreveu Bruno Mazzeo em um story no Instagram.
Nizo Neto também homenageou o irmão, de quem sempre foi "muito próximo". "Duda, meu irmão querido. Escrevo isso com o coração apertado de pensar que você não está mais aqui com a gente. Mesmo com a diferença de idade, vivemos juntos, sempre muito próximos. Uma vida toda sempre perto", afirmou.
O ator finalizou a publicação pontuando que apesar do falecimento, "fica a memória": "Você estava sofrendo e talvez precisasse mesmo ir. Sinto uma tristeza profunda. Fica com Deus na sua nova missão".
A causa da morte de Duda não foi revelada pela família.
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Quem era Duda Anysio?
Duda Anysio é filho biológico de Rose Rondelli, segunda esposa de Chico Anysio. Quando eles se casaram, o humorista adotou Duda oficialmente.
Ele construiu uma trajetória na música como violinista, diferente dos irmãos, que seguiram os passos do pai e se tornaram humoristas.
Além de tocar violino, Duda atuou em grupos de choro e MPB.