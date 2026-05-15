Virginia anuncia fim do namoro com Vini Jr

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou, nesta sexta-feira (15), o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid.

Em comunicado publicado nos stories do Instagram, Virginia afirmou que se entregou ao relacionamento "sem criar barreiras" e destacou que seguirá se permitindo viver novas experiências.

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu.

Foto: Reprodução Instagram.

A influenciadora não detalhou o motivo do término, mas deu a entender que a relação não fazia mais sentido.

"Ao longo da vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", disse.

A empresária disse ainda torcer pela felicidade e sucesso do jogador. "Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha", afirmou.