Saiba quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 nesta sexta (3/4)

Jordana é o novo Anjo da semana do BBB 26. Já no clima de Modo Turbo, a Prova do Anjo foi realizada na tarde desta sexta-feira (3).

Com a vitória, está imune na formação do Paredão, que deve ocorrer ainda nesta sexta-feira. Por conta da semana turbo, não haverá Presente do Anjo.

Outro poder do vencedor é o de colocar alguém no Castigo do Monstro.

Veja também Zoeira Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 nesta sexta-feira (03/04)? Zoeira No BBB 26, Ana Paula relembra ida ao boteco com Marília Mendonça Zoeira Ex-BBB 26, Pedro Henrique exige R$ 4 milhões em indenização e direito de resposta no Jornal Nacional

Ainda nesta sexta-feira (3), no programa ao vivo, será formado mais um Paredão. A dinâmica da semana será simples, com uma berlinda formada por um indicado pela Líder, Samira, e os dois mais votados pela casa.

Veja como foi a Prova do Anjo

Na primeira etapa, os competidores tiveram que atravessar portas, e apenas uma eliminava o jogador: a porta 2.

Na segunda etapa, eles precisaram encontrar cartões dentro de um tanque; os cartões de 1 a 6 classificavam, enquanto o cartão 7 eliminava. Além disso, os cartões 1, 2 e 6 tinham números dourados, que davam o direito de trocar de posição na fase seguinte.

Em seguida, cada participante puxou a corda de um barril suspenso; os barris 1, 4 e 5 permitiram avançar, enquanto os demais eliminaram jogadores. Por fim, os três competidores restantes escolheram porta-copos, e apenas um garantiu a vitória, sendo o porta-copos de número 9 o vencedor.

Confira o desempenho de cada participante: