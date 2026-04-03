Saiba quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 nesta sexta (3/4)
O vencedor da disputa está imune.
Jordana é o novo Anjo da semana do BBB 26. Já no clima de Modo Turbo, a Prova do Anjo foi realizada na tarde desta sexta-feira (3).
Com a vitória, está imune na formação do Paredão, que deve ocorrer ainda nesta sexta-feira. Por conta da semana turbo, não haverá Presente do Anjo.
Outro poder do vencedor é o de colocar alguém no Castigo do Monstro.
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Ainda nesta sexta-feira (3), no programa ao vivo, será formado mais um Paredão. A dinâmica da semana será simples, com uma berlinda formada por um indicado pela Líder, Samira, e os dois mais votados pela casa.
Veja como foi a Prova do Anjo
Na primeira etapa, os competidores tiveram que atravessar portas, e apenas uma eliminava o jogador: a porta 2.
Na segunda etapa, eles precisaram encontrar cartões dentro de um tanque; os cartões de 1 a 6 classificavam, enquanto o cartão 7 eliminava. Além disso, os cartões 1, 2 e 6 tinham números dourados, que davam o direito de trocar de posição na fase seguinte.
Em seguida, cada participante puxou a corda de um barril suspenso; os barris 1, 4 e 5 permitiram avançar, enquanto os demais eliminaram jogadores. Por fim, os três competidores restantes escolheram porta-copos, e apenas um garantiu a vitória, sendo o porta-copos de número 9 o vencedor.
Confira o desempenho de cada participante:
- Juliano Floss: eliminado na primeira etapa
- Jordana: Vencedora
- Marciele: eliminada na etapa final
- Milena: eliminada na terceira etapa
- Gabriela: eliminada na terceira etapa
- Leandro Boneco: eliminado na segunda etapa
- Chaiany: eliminada na terceira etapa
- Ana Paula Renault: eliminada na etapa final