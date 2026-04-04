Quem atendeu ao Big Fone no BBB 26 neste sábado (4)
Telefones tocaram duas vezes no reality show para premiar participantes.
Jordana e Chaiany atenderam ao Big Fone no Big Brother Brasil (BBB) 26 neste sábado (4). A ligação não teve a ver com movimentações que influenciam no jogo, e foi somente uma ação de patrocinador.
As duas ganharam da Betano um par de ingressos para todos os jogos do time do coração delas, quando o clube jogar em casa, no Brasileirão 2026. Jordana escolheu o Flamengo e Chaiany, o Corinthians.
Jordana foi a primeira a atender e podia levar ainda uma experiência no gramado no dia dos jogos, caso acertasse quem atenderia à segunda ligação. Ela palpitou em Boneco, Samira e Gabriela, mas nenhum deles atendeu.
Diferente dos Big Fones que valem vantagens no jogo, desta vez todos os três telefones continham a mensagem, e ganhava quem atendesse primeiro.
A ação faz parte do Modo Turbo da reta final do reality show, de acordo com a Globo.
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Sábado movimentado de pré-paredão
Além da surpresa do Big Fone, o sábado na "casa mais vigiada" do Brasil é de especulações e tensão, pois há um paredão em curso para definir o próximo eliminado neste domingo (5).
Chaiany, Juliano e Marciele estão no 13º paredão do programa. A primeira parcial da enquete realizada pelo Diário do do Nordeste aponta a eliminação de Juliano Floss.
Ainda neste sábado, acontece festa com show da cantora IZA.