Quem atendeu ao Big Fone no BBB 26 neste sábado (4)

Jordana e Chaiany atenderam ao Big Fone no Big Brother Brasil (BBB) 26 neste sábado (4). A ligação não teve a ver com movimentações que influenciam no jogo, e foi somente uma ação de patrocinador.

As duas ganharam da Betano um par de ingressos para todos os jogos do time do coração delas, quando o clube jogar em casa, no Brasileirão 2026. Jordana escolheu o Flamengo e Chaiany, o Corinthians.

Jordana foi a primeira a atender e podia levar ainda uma experiência no gramado no dia dos jogos, caso acertasse quem atenderia à segunda ligação. Ela palpitou em Boneco, Samira e Gabriela, mas nenhum deles atendeu.

Diferente dos Big Fones que valem vantagens no jogo, desta vez todos os três telefones continham a mensagem, e ganhava quem atendesse primeiro.

A ação faz parte do Modo Turbo da reta final do reality show, de acordo com a Globo.

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Sábado movimentado de pré-paredão

Além da surpresa do Big Fone, o sábado na "casa mais vigiada" do Brasil é de especulações e tensão, pois há um paredão em curso para definir o próximo eliminado neste domingo (5).

Chaiany, Juliano e Marciele estão no 13º paredão do programa. A primeira parcial da enquete realizada pelo Diário do do Nordeste aponta a eliminação de Juliano Floss.

Ainda neste sábado, acontece festa com show da cantora IZA.