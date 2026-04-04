Enquete BBB 26: parcial indica eliminação mais acirrada da temporada

Juliano Floss deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, de acordo com a parcial da enquete do Diário do Nordeste. O dançarino e influenciador digital aparece com 49,1% dos votos da preferência dos leitores.

Caso se concretize, será a menor porcentagem de todos os paredões desta temporada. As demais eliminações ocorreram com os participantes deixando o jogo com mais de 50% dos votos.

Em segundo lugar, aparece Marciele, com 29,5% dos votos dos leitores. Já Chaiany tem 21,4% das intenções na simulação.

A enquete foi publicada no fim da noite desta sexta-feira (3) e já acumula mais de 16 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite deste domingo (5).

Chaiany, Juliano e Marciele estão no 13º Paredão do Big Brother Brasil 26. O participante escolhido pelo público deixará a casa no próximo domingo (5).

Vote na enquete

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É importante frisar que esta enquete não interfere no resultado do paredão.

Veja como foi a formação do paredão nesta sexta (3)

O 13º paredão do BBB 26 teve o voto da líder Samira e os dois mais votados no paredão, que é triplo.

Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.

Indicação do líder

A líder Samira indicou Marciele direto ao paredão.

Votação da casa