Filho de Patrícia Poeta celebra melhora após passar por 19 cirurgias
Jovem de 23 anos passou quatro meses internado para tratar uma infecção no joelho.
Após passar por 19 cirurgias para tratar uma infecção no joelho, o filho da apresentadora Patrícia Poeta, Felipe Poeta, celebrou a melhora e a recuperação dos movimentos. Em entrevista à Quem nesta sexta-feira (3), o DJ e produtor musical se disse "agradecido por a perna estar aqui".
O jovem de 23 anos ficou quatro meses internado. "O joelho está bom e estou conseguindo caminhar sem dor", comemorou.
"Foram quatro meses dentro de um hospital, tomando remédio para dor e antibiótico na veia. Foi punk", relembrou ele, que perdeu o menisco de um dos joelhos.
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Fisioterapia três vezes ao dia
Atualmente, Felipe Poeta faz fisioterapia três vezes por dia e deve evitar atividades físicas intensas. Ele praticava surf, motocross e Muay Thai, e expressou o desejo de seguir fazendo "as coisas que ama".
O quadro de saúde de Felipe foi revelado pela primeira vez por Patrícia durante o programa "Encontro" em outubro do ano passado.
Em janeiro deste ano, em entrevista ao Olho no Olho, da Folha, a apresentadora detalhou o problema e falou sobre os momentos difíceis que o filho passou.