Filho de Patrícia Poeta celebra melhora após passar por 19 cirurgias

Após passar por 19 cirurgias para tratar uma infecção no joelho, o filho da apresentadora Patrícia Poeta, Felipe Poeta, celebrou a melhora e a recuperação dos movimentos. Em entrevista à Quem nesta sexta-feira (3), o DJ e produtor musical se disse "agradecido por a perna estar aqui".

O jovem de 23 anos ficou quatro meses internado. "O joelho está bom e estou conseguindo caminhar sem dor", comemorou.

"Foram quatro meses dentro de um hospital, tomando remédio para dor e antibiótico na veia. Foi punk", relembrou ele, que perdeu o menisco de um dos joelhos.

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Fisioterapia três vezes ao dia

Atualmente, Felipe Poeta faz fisioterapia três vezes por dia e deve evitar atividades físicas intensas. Ele praticava surf, motocross e Muay Thai, e expressou o desejo de seguir fazendo "as coisas que ama".

O quadro de saúde de Felipe foi revelado pela primeira vez por Patrícia durante o programa "Encontro" em outubro do ano passado.

Em janeiro deste ano, em entrevista ao Olho no Olho, da Folha, a apresentadora detalhou o problema e falou sobre os momentos difíceis que o filho passou.