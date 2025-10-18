Saiba quem é o filho de Patrícia Poeta que está com problema de saúde

Durante uma homenagem pelos seus 25 anos de carreira no "Encontro", na TV Globo, na última sexta-feira (17), a apresentadora Patrícia Poeta, de 48 anos, se emocionou ao revelar ao público que vive um dos momentos mais difíceis de sua vida pessoal. Chorando, a artista contou que o filho, Felipe Poeta, de 23 anos, está em tratamento há cerca de dois meses por um problema de saúde.

A assessoria da apresentadora confirmou à revista Quem que o jovem teve uma infecção grave, passou por uma cirurgia e está em recuperação. Os detalhes sobre o caso não foram divulgados. Emocionada, Patrícia agradeceu o apoio da plateia e da equipe do programa: “Esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos mais difíceis. Há dois meses, meu filho está se tratando. Então, o que eu queria dizer para vocês é que vocês são o respiro e a leveza que eu falo sempre. Muito obrigada”, disse.

Um dos convidados do programa, o ator Cauã Reymond, pediu orações do público para Felipe.

Quem é o filho de Patrícia Poeta?

Fruto do casamento de 16 anos da apresentadora com o diretor executivo da Globo, Amauri Soares, Felipe Poeta Soares é DJ, produtor musical, beatmaker, cantor e compositor. Aos 23 anos, ele vem construindo uma carreira promissora no universo da música sob o nome artístico PoetaNoBeat, perfil que mantém no Instagram, com mais de 84 mil seguidores.

Seu som transita entre o rap, o funk, o pop e a música eletrônica, com influências do pagode e das batidas urbanas cariocas. Em julho deste ano, Felipe se apresentou no festival Tomorrowland, na Bélgica, um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo. Patrícia acompanhou de perto a estreia do filho no evento internacional e esteve na plateia, orgulhosa.

Veja também Zoeira Cinco motivos que levaram Odete a forjar morte e fugir em 'Vale Tudo' Zoeira Luana Piovani é condenada em processo por injúria contra Neymar

Formado em composição e produção musical pela Los Angeles College of Music, nos Estados Unidos, Felipe retornou ao Brasil e fundou sua própria gravadora, a Tha House Company, no Rio de Janeiro, onde atua como produtor musical e diretor artístico.

Ele também assinou a trilha sonora da segunda temporada da série "Arcanjo Renegado", do Globoplay. Em setembro, lançou o projeto RJ Garage, um álbum e uma série audiovisual que retratam o Rio de Janeiro e valorizam expoentes do funk carioca, como Tati Quebra Barraco.

Em maio, Patrícia já havia contado no "Encontro" que viveu um susto ao descobrir uma alergia severa do filho a castanhas e amendoins.