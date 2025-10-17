Luana Piovani é condenada em processo por injúria contra Neymar

A atriz Luana Piovani foi condenada pela Justiça de São Paulo por injúria contra o jogador Neymar Jr. em um processo por declarações feitas nas redes sociais. Na manhã desta sexta (17), após repercussão da decisão, Luana gravou vídeo para "tranquilizar" os fãs sobre o caso.

A decisão, assinada pelo juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, apontou como parcialmente procedente a queixa-crime apresentada por Neymar, absolvendo a atriz da acusação de difamação.

"Tá todo mundo preocupado comigo, mas não precisa, tá? Eu vou colocar aí a resposta do meu advogado chiquérrimo, Dr. Augusto, e queria lembrá-los que foram dois processos, eu perdi um só, tudo sob controle", disse ela em vídeo.

No esclarecimento, a defesa da atriz afirmou que deve recorrer da sentença e que os detalhes do processo estão em segredo de justiça.

"É correta a afirmação de que a Ação Penal movida pelo jogador foi julgada parcialmente procedente. A defesa de Luana Piovani discorda por completo da conclusão da Justiça e apresentará, no prazo legal, todos os recursos judiciais cabíveis", concluiu a nota.

Declarações nas redes sociais

O processo em questão foi direcionado a publicações de Luana no Instagram, feitas em maio de 2024, após Neymar anunciar um projeto de empreendimentos em áreas litorâneas de Pernambuco e Alagoas.

Em uma postagem, a atriz disse: "Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo". Além disso, ela chegou a defini-lo como "mau-caráter" e "escroto".

Neymar, em contrapartida, respondeu: "Era uma ótima atriz, não tem nada para falar, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merd*".

O jogador chegou a solicitar, de início, uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, mas propôs o encerramento do assunto caso Luana se desculpasse publicamente. A atriz, no entanto, recusou a oferta.