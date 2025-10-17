O que houve com o filho de Patrícia Poeta? Apresentadora chora durante o ‘Encontro’

A apresentadora Patrícia Poeta se emocionou ao vivo durante o “Encontro”, nesta sexta-feira (17), ao comentar o estado de saúde do filho, Felipe Poeta, de 23 anos. Chorando, ela revelou que tem enfrentado um dos períodos mais difíceis de sua vida pessoal.

Sem entrar em detalhes sobre o diagnóstico, Patrícia contou que o filho está em tratamento há cerca de dois meses. Segundo a assessoria da apresentadora, Felipe foi internado após uma grave infecção, passou por cirurgia e segue sob cuidados médicos.

O momento de emoção aconteceu durante uma homenagem pelos 25 anos de carreira da jornalista. Visivelmente abalada, ela agradeceu o apoio da equipe e do público.

“Eu estou emocionada porque este momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos mais difíceis. Há dois meses, meu filho está se tratando. Então, o que eu queria dizer para vocês é que vocês são o respiro e a leveza que eu falo sempre. Muito obrigada”, disse, segurando as lágrimas.

Legenda: Felipe Poeta é produtor musical e DJ, e é fruto do antigo casamento de Patrícia com o atual chefe da TV Globo, Amauri Soares. Foto: Reprodução / TV Globo.

Entre os convidados do programa estava o ator Cauã Reymond, que pediu orações para Felipe e solidariedade à apresentadora.

