Filho de Patrícia Poeta aparece de surpresa no 'Encontro' e emociona a mãe

A apresentadora Patrícia Poeta faz aniversário nesta quinta-feira (19) e ganhou homenagens no Encontro, incluindo até uma surpresa. Ao longo do programa, uma retrospectiva da apresentadora na Globo foi exibida, e o filho dela, Felipe Poeta, apareceu no palco com um bolo de aniversário, emocionando a mãe.

"Você é uma inspiração", disse Felipe, enquanto a plateia também entoou o cântico de 'feliz aniversário' a Patrícia. As apresentadoras Valéria Almeida e Tati Machado foram as responsáveis por pedir para que Felipe fizesse uma declaração à mãe. Além disso, o comentarista Richarlyson e os demais integrantes da equipe do programa participaram do momento.

Com a homenagem, Patrícia fez questão de falar sobre como se sentia em relação à presença do filho, se divertindo com a ida dele ao programa.

"Nossa, conseguiram convencer você? Ele é todo na dele. Tímido, gente. Val, você perguntou o que passou pela minha cabeça. Eu lembro de ir na escola pegar meu filho, ou quando ele tinha uma apresentação, alguma coisa, saía do trabalho correndo, ia lá ver ele. Ele falava: 'mamãe, você se dividiu bastante hoje, né'. Ele sempre fazia essa observação", disse a apresentadora.

Apoio familiar

Felipe, inclusive, fez questão de ressaltar o apoio da mãe nas diferentes ocasiões. O rapaz, que é DJ, revelou que Patrícia foi até o Festival Tomorrowland na última quinta (12) só para vê-lo se apresentar. "Pegou cinco horas de trânsito para me ver", agradeceu.

Veja também

Patrícia brincou, afirmando que não sabia se seria possível ver o filho em meio às fortes chuvas na região do evento, mas finalizou com frases admiradas em relação a Felipe.

"Ele é tão transparente. É um menino tão batalhador, tão independente nas coisas dele. Tem um pouquinho de timidez, que nem a mãe dele. E ele é um cara muito generoso, sempre preocupado com os outros. É uma das coisas que eu mais amo nele, essa gentileza, essa generosidade dele", finalizou.