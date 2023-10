Filho de Patrícia Poeta se apresenta no Tomorrowland Brasil e homenageia a mãe

O DJ Felipe Poeta, filho da jornalista Patrícia Poeta, fez sua estreia na Tomorrowland Brasil, nessa quinta-feira (12), e aproveitou o momento para homenagear a mãe, que estava curtindo o show na beira do palco, acompanhada da nora, Juliana Melo.

O DJ tocou uma versão especial de “Tá Perdoado”, de Maria Rita, para a apresentadora do “Encontro”. “Fiz o remix com a música da Maria Rita, 'Tá Perdoado', uma versão house. Gostei muito de ver a cara da minha mãe 'acho que conheço essa música'! E, do nada, a gente estava cantando juntos”, explicou ele, ao Gshow.

Veja também

Patrícia também falou sobre a homenagem do filho. “Felipe ouvia essa música quando eu o buscava na escola”.

O jovem ainda contou quais são seus planos para sua carreira em ascensão. “Tenho vários! O que mais gostaria de fazer é um show no Tomorrowland na Bélgica, quem sabe. E tem álbum para sair. Muita música para sair, remixes, músicas originais... Até dezembro tem muita coisa”.