Atriz que viveu 'Bebê Sol' de Teletubbies anuncia gravidez do primeiro filho

Quando se pensa em "Teletubbies", lembra-se logo do bebê que aparecia dentro do sol - marca registrada do programa. Pois bem. A nenê cresceu, está com 28 anos e grávida! Jess Smith, a garota e agora futura mamãe, escreveu em uma publicação no seu Instagram na última quarta-feira (11), mostrando uma ultrassom: "Quando dois se tornam três".

Jess está em um relacionamento sério com Ricky Latham, que foi marcado na postagem.

Com quase mil curtidas, a publicação logo foi inundada com mensagens de pessoas parabenizando o casal pela grande notícia. “O bebê dos Teletubbies vai ter um filho”, escreveu um usuário da rede social. "Parabéns!!! Você vai ter seu próprio bebê sol!”, comentou outro. "Teletubbies baby. Parabéns! Ideia de tema para o quarto do bebê (você é meu raio de sol)", sugeriu um terceiro. "Parabéns e saúde para você e seu bebê. Aquela carinha fofa e risada contagiante ainda seguem na minha casa já que meu filho mais velho, que tem necessidades especiais, assiste aos Teletubbies originais", afirmou uma fã.

Relembre o programa

"Teletubbies" estreou nas telas da TV britânica em 1997, trazendo quatro personagens de cores diferentes: Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa e Po. Ao todo, foram produzidos 335 episódios. Rapidamente, o programa se tornou um fenômeno da cultura. No Brasil, estreou em 1999, sendo exibido nas manhãs da Rede Globo.

Em 2015, Jess disse à BBC South East que foi por acaso que ela conseguiu o papel no programa. “Eu estava sendo pesada no hospital”, contou. “Minha mãe me levou na mesma hora em que o produtor da série chegou e queria que o hospital entrasse em contato com ele caso tivessem visto algum bebê sorridente”, acrescentou.