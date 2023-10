Melody agradece elogios de Anitta, mas diz que não gravaria remix de ‘Mil Veces’

Anitta parece que superou os atritos vividos no passado por conta de direitos autorais com a cantora Melody. Isso porque, em bate-papo no programa "De frente com Blogueirinha", na última quarta-feira (11), ela fez questão de elogiar o talento da MC.

Durante a conversa com a apresentadora Blogueirinha, a diva pop confessou que gostou da versão que a jovem artista fez da música "Faking Love". Ela justificou que "Fake Amor" foi derrubada porque Melody precisava pedir autorização para lançar a canção, e isso incomodou o irmão dela, Renan Machado.

A cantora também comentou sobre o desejo de ter um remix do seu novo single, "Mil Veces", feito pela MC. "Eu adoraria que a Melody fizesse o remix de Mil Veces. A versão dela. Já quero pedir aí para a Melody. Está autorizadíssima", disse.

Anitta também não poupou elogios ao falar da jovem estrela e afirmou que toparia empresariá-la. Quem cuida atualmente da carreira da adolescente é o pai dela, Belinho. “Ela tem presença, tem cara de pau e faz o marketing dela”, comentou Anitta, que acha que Melody tem uma postura parecida com a dela.

Resposta

Nas redes sociais, Melody resolveu se pronunciar sobre o elogio. “Ela [Anitta] pediu para eu fazer uma versão da nova música dela. Muito obrigado pelos elogios, mas, sinceramente, eu estou em outra fase da minha carreira e enfim… O jogo virou, não estou afim não”, disparou, parecendo ainda rancorosa.

Lembrando que, em outubro de 2021, Melody chegou a dizer que um dia será maior que Anitta. Na época com 14 anos, ela respondeu a provocação do apresentador Otaviano Costa, que comentou que a menina estava doida para fazer 17 anos e ser empresariada pela estrela brasileira. "Então, sobre isso, eu acho que com 17 anos eu não vou precisar da Anitta para me empresariar. Se Deus quiser eu vou ser muito maior que ela. Não que eu não goste dela ou queira o mal dela, de jeito nenhum. Acho ela super esperta, sou muito fã dela, acho ela muito top, porém ela ainda é Brasil e eu quero o mundo inteiro", afirmou.