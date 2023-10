Anitta afirma que não faria música para namorado: 'Sou um pouco chata'

A cantora Anitta, 30, disse, nesta quarta-feira (11), que não faria música para um namorado. A declaração foi dada em entrevista ao vivo para o programa “De Frente com a Blogueirinha”, no YouTube.

Sem citar nomes, Anitta disse ainda que não julga quem escreve uma composição a um companheiro. Ela afirmou que não saberia como reagir com um relacionamento que ganhou uma música e terminou.

Veja também

"Acho que ninguém merece essa minha moral, nesse nível no trabalho. Trabalho é uma coisa que eu conquisto”, explicou a funkeira.

“Para mim eu conquistei com tanta luta sozinha, amor, para eu dar de bandeja falando o nome de um fulano que eu nem sei o que é que vai fazer comigo amanhã, eu com um trabalho sou um pouco chata", complementou.

Luísa e Chico

Recentemente Luísa Sonza colocou em primeiro lugar nas paradas musicais do Brasil a música "Chico", cuja composição homenageia o então namorado, Chico Moedas. Semanas depois a cantora anunciou que uma traição culminou no término do relacionamento.

Anitta disse também à Blogueirinha que “não sabe como reagiria ou se ainda cantaria uma canção que homenageia um namoro que chegou ao fim”.

Burburinho

A entrevista ao “De Frente” deu o que falar na internet ainda antes de ir ao ar. É que Anitta chegou a postar um vídeo dizendo que talvez não fosse mais à live pois o tom de fofoca e provocação não combinaria bem com o momento que está vivendo.

A cantora havia passado cinco dias off-line em um sítio em Minas Gerais sob orientação da xamã Max Továr.

Após o quase cancelamento da ida ao programa, Blogueirinha reclamou, se dizendo decepcionada. Logo depois, Anitta voltou a confirmar a entrevista.