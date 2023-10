Anitta faz retiro espiritual por cerca de R$ 9 mil e compartilha reflexões sobre a experiência

Em busca de se reconectar com a essência e harmonizar corpo e espírito, a cantora Anitta, 30, afastou-se da vida social e da internet, para fazer um retiro espiritual que custou R$ 9,4 mil. Ela ficou cinco dias hospedada em um sítio chamado Santa Felicidade, na zona rural de Varginha (MG), para participar da chamada "Imersão de Reprogramação para a Regestação".

Numa série de cliques publicados pela própria Anitta após sair do retiro, nesse domingo (8), a artista aparece usando roupas simples em meio à natureza. Ela esteve no local ao lado de Juliana Amaral, diretora-assistente e irmã do humorista Paulo Gustavo.

Veja também

"Se a vida te convidasse pra olhar pra dentro, sem maquiagem, sem máscara, sem disfarces... você teria coragem? Um olhar lúcido, consciente, sem chá nem aditivo para auxiliar. Que vai te mostrando de acordo com a sua coragem e disposição", refletiu na postagem.

A diva brasileira ainda escreveu: "embarcar no autoconhecimento é um caminho sem volta, doloroso, intenso, profundo mas milagroso, cura verdadeiramente. Abre as portas pra você tomar consciência do seu EU verdadeiro, te dá a oportunidade de escolher ter o domínio do seu Ego".

Na publicação, a estrela recebeu comentários de incentivo de muitos famosos. “Meu tipo de rolê…”, escreveu Rafa Brites. “Que coisa linda”, comentou a amiga Juliette. “Queria ter ido. Certeza que foi lindo esses dias minha amiga”, disse Duda Beat. “É transformador”, falou Angélica.

Sobre o retiro

A promessa da "Imersão de Reprogramação para a Regestação" é de limpeza e alinhamento do corpo físico, emocional, mental, do corpo astral, além de uma reprogramação energética.

No valor de R$ 9,4 mil estão incluídos: hospedagem, alimentação lacto-vegetariana, terapias e vivências, acompanhamento integral de profissionais especializados, e a reprogramação.

Guiada pela xamã Max Tovar, que cuida ainda de outras celebridades como Fernanda Paes Leme, Wanessa Camargo, Isis Valverde, Claudia Raia e Fernanda Souza, Anitta afirmou que o sentimento após o período afastada foi de libertação.