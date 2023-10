Quem é o cantor sertanejo suspeito de matar dentista em SP e foragido da polícia

O cantor João Vitor Malachinas, atuante no mercado sertanejo há sete anos, é considerado o principal suspeito de ter matado a dentista Bruna Angleri, 40, que foi encontrada morta depois de ser violentamente agredida e queimada em Araras (SP). Ele teve um relacionamento de alguns meses com a profissional da saúde. As informações são do G1.

Atualmente, o sertanejo está foragido. Ele chegou a fugir de policiais, durante uma perseguição na rodovia Anhanguera, na noite de sexta-feira (6), mesmo dia em que foi pedida prisão preventiva dele.

Veja também

O cantor tinha uma medida protetiva que o proibia de se aproximar de Bruna. Em agosto deste ano, ele invadiu a casa que ela morava, em um condomínio de alto padrão, no Distrito Industrial, a agrediu e quebrou objetos.

A defesa do cantor declarou que vai se manifestar exclusivamente nos autos, uma vez que o processo encontra-se em segredo de justiça.

Ele também é conhecido como "Pássaro". O artista costuma fazer shows em bares, casas noturnas e festas particulares em Araras e região, e chegou a gravar um DVD em março deste ano.

No dia do assassinato de Bruna, ele foi até a delegacia prestou depoimento e negou qualquer tipo de envolvimento com a morte da dentista.

Na ocasião, o advogado do cantor, Wagner Moraes informou que o cliente compareceu à polícia e prestou depoimento, deixou seu celular e está colaborando com as investigações.

Mãe encontrou filha morta

Conforme a Polícia Militar, a mãe da dentista estranhou que a filha não dava notícias. Ela foi até a casa e encontrou a filha morta no quarto com o corpo parcialmente carbonizado.

O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira, liberado para o velório, mas depois precisou voltar para o órgão para passar por novos exames a pedido da polícia.

No Facebook, o cantor chegou a publicar uma nota, e depois apagou. No texto, havia informação que ele havia fugido da polícia porque estava desesperado e que se entregaria se houvesse um pedido de prisão contra ele, o cantor apagou a maior parte das postagens das redes sociais.